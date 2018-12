‘Wij stoppen er twee miljoen in, het is waardevol voor het Nederlands voetbal’

Er bestaat de nodige kritiek op de deelname van beloftenteams in de voetbalpiramide. Met Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ en Jong FC Utrecht spelen er vier beloftenelftallen in de Keuken Kampioen Divisie. John de Jong, technisch directeur bij PSV, benadrukt bij De Tafel van Kees het belang van deelname aan de Keuken Kampioen Divisie.

“Wij stoppen er twee miljoen in, het is super waardevol voor het Nederlands voetbal. Bij ons hebben Rosario en Bergwijn er gespeeld. Zelfs in het Nederlands elftal zijn er voorbeelden: De Ligt, De Jong”, zegt De Jong. Jong PSV heeft na 15 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie 23 punten verzameld en bezet daarmee de negende plaats. Maandagavond nemen de Eindhovense beloften het in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles.

Eric Gudde, algemeen directeur bij de KNVB, sluit zich aan bij de mening van De Jong. “Als je kijkt naar de selecties in de Eerste Divisie, dan zijn er talloze spelers die zijn opgeleid bij Ajax, Feyenoord en PSV. Uiteindelijk word je er toch allemaal wijzer van. Bovendien heb je volgens mij overal een vol stadion als Jong Ajax op bezoek komt”, concludeert Gudde. Jong Ajax wist afgelopen vrijdag met 2-5 te winnen op bezoek bij FC Twente.

Aad de Mos begrijpt dan ook niet dat een deel van de clubs van de beloftenteams af wil in de Keuken Kampioen Divisie. "Dat moeten ze niet willen. Twente - Jong Ajax: 2-5. Laat ze blij zijn dat ze nog leren van die jonge aapies. Sparta heeft het moeilijk tegen Jong PSV, daar kun je van leren. In Spanje zien ze dat al heel lang in, daar is alles verzameld.”