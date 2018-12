Van der Sar benadrukt: ‘Niemand van de kern zal vertrekken’

Ajax plaatste zich afgelopen dinsdag voor de achtste finale van de Champions League, door met 0-2 van AEK Athene te winnen. De nodige spelers hebben in de eerste seizoenshelft de aandacht getrokken en worden in verband gebracht met een transfer. Toch benadrukt algemeen directeur Edwin van der Sar in gesprek met FOX Sports dat Ajax niemand zal laten gaan.

“Het zou kunnen dat er spelers bijkomen, maar we laten niemand vertrekken die we niet willen laten vertrekken. We zijn door in de Champions League, we willen de achtste finales ook goed ingaan. Je kunt natuurlijk kijken naar jongens die niet genoeg speeltijd krijgen, maar niemand van de kern zal vertrekken”, zegt Van der Sar. De overwintering in de Champions League levert Ajax tevens de nodige miljoenen op.

Toch vindt de algemeen directeur van Ajax dat van secundair belang. “Voor de club en spelers zijn deze wedstrijden belangrijk voor de ontwikkeling. Dat is belangrijker dan wat er bijkomt”, stelt Van der Sar. Ajax neemt het zondagmiddag om 12.15 uur op tegen ADO Den Haag. Trainer Erik ten Hag geeft in het competitieduel de voorkeur aan Klaas-Jan Huntelaar boven Kasper Dolberg. Bij de bezoekers is smaakmaker Abdenasser El Khayati niet van de partij.