Zondag, 2 December 2018

Sterspelers Bayern rekenen op nieuwe trainer

Voor Romello Mitchell ligt een mooie transfer in het verschiet. De jonge spits van Birmingham City staat in de belangstelling van Liverpool en Manchester United. (The Sun)

Bournemouth overweegt een bod uit te brengen op Callum Robinson. De aanvaller van Preston North End staat drie maanden aan de kant, maar kan toch op een aanbieding van the Cherries rekenen. (The Sun)

De clubleiding van Bayern München staat nog achter Niko Kovac. Toch zijn de sterspelers van der Rekordmeister ervan overtuigd dat Arsène Wenger op korte termijn het roer overneemt in Beieren. (The Sun)

Andreas Christensen mag Chelsea in januari verlaten. Borussia Mönchengladbach hoopt de Deense verdediger voor de tweede keer op huurbasis over te kunnen nemen van the Blues. (Daily Express)

Harry Wilson is door Liverpool verhuurd aan Derby County en maakt indruk in de Championship. De aanvaller uit Wales wordt in de winter mogelijk teruggehaald door the Reds. (Daily Mail)