‘Mourinho noemt Pogba ten overstaan van spelersgroep een ‘virus’’

José Mourinho heeft na de wedstrijd tussen Southampton en Manchester United van zaterdag uitgehaald naar Paul Pogba, zo claimt de Daily Record. Volgens een door de krant geciteerde bron uit de kleedkamer foeterde Mourinho over de mentaliteit van de middenvelder, die een zwakke wedstrijd speelde op St Mary's.

Pogba begon midweeks op de bank in de Champions League-wedstrijd tegen Young Boys, maar stond tegen Southampton negentig minuten op het veld. Hij grossierde in verkeerde keuzes, zowel in balbezit als zonder de bal, verloor de helft van zijn duels en van zijn passes kwam slechts 85 procent aan, zo becijferen de Engelse media. En het optreden van Pogba maakte ook geen indruk op Mourinho.

In een donderspeech zou de trainer zich ten overstaan van de hele spelersgroep tot Pogba hebben geuit. De Portugees zou de Fransman een 'virus' hebben genoemd. "Je doet niks op het veld. Je toont geen respect voor de spelers of de supporters. En je bent dodelijk voor de mentaliteit van de goede en oprechte jongens om je heen", wordt Mourinho geciteerd.

Na het puntenverlies toonde hij zich in het openbaar al kritisch over zijn selectie. "De spelers begrijpen niet dat genialiteit inhoudt dat je simpel voetbalt. Ze voetballen te gecompliceerd en blijven dat maar doen", gaf de trainer onder meer aan. "Het systeem doet er niet toe, het gaat om de karakteristieken van de spelers. Ik hoop dat ik goed begrepen word, maar we hebben niet genoeg boze honden die de bal constant bijten."