Sterling bekent: ‘Ik houd ervan om naar Paris Saint-Germain te kijken’

Paris Saint-Germain wist afgelopen woensdag met 2-1 van Liverpool te winnen. Met Raheem Sterling heeft de Franse club een bekende bewonderaar, want de aanvaller van Manchester City geeft in gesprek met The Times te kennen dat hij geniet van het spel van les Parisiens en Neymar.

“Ik houd ervan om naar Paris Saint-Germain te kijken. Het is fantastisch dat Neymar het iedere keer blijft proberen, ook als hij een keer een fout maakt of de bal verliest. Hij laat zich niet afleiden en heeft een echte winnaarsmentaliteit. Neymar gebruikt op het juiste moment zijn schijnbewegingen, zoals tegenover Xherdan Shaqiri in de slotfase van de wedstrijd”, zegt Sterling, die sinds 2015 in het shirt van Manchester City speelt.

De aanvaller verlengde onlangs zijn contract bij the Citizens tot medio 2023. “Mijn contract verlengen was een no-brainer. Doordat de manager (Josep Guardiola, red.) zich nog een aantal jaar aan de club verbonden heeft, was het een gemakkelijke keuze. De voorwaarden zijn perfect om me te blijven ontwikkelen. Er waren tijden dat ik bij iedere actie naar binnen wilde komen en mijn tegenstander wilde opzoeken. Door de manager is daar verandering in gekomen, hij helpt me om de juiste keuzes te maken.”

“Guardiola blijft ons duidelijk maken dat als we het beste team willen zijn, dat we dat iedere week moeten laten zien. Niet alleen in de Premier League, maar ook in de EFL Cup, de FA Cup en de Champions League moeten we iedere wedstrijd ons niveau blijven halen”, besluit Sterling, die dit seizoen in achttien wedstrijden goed was voor negen doelpunten en acht assists.