‘Ik voel me vereerd dat Rosario dat zegt en zoveel waardering uitspreekt’

Kort nadat Pablo Rosario zich in oktober in Zeist had gemeld voor een eerste kennismaking met het Nederlands elftal, sprak de middenvelder van PSV zijn dank uit richting één persoon in het bijzonder: Michiel Kreek. "Hij heeft mijn carrière gered", zei Rosario. Kreek vond het mooi om te horen, maar wijst vooral naar de inzet die Rosario zelf heeft getoond in zijn jongere jaren.

Rosario werd op zeventienjarige leeftijd weggestuurd bij Ajax, maar vond nieuw emplooi bij Almere City. De vader van de middenvelder belde Kreek, die Rosario eerder onder zijn hoede had bij Ajax Onder-15, met de vraag of hij nog een plekje vrij had. "Hij wilde zijn carrière een kans geven en maakte een bewuste keuze. Maar je moet het niet groter maken dan het is", zegt Kreek bescheiden in gesprek met de NOS.

Het is vervolgens zeer snel gegaan. Rosario speelde vorig seizoen nog twaalf duels in de Keuken Kampioen Divisie, maar heeft inmiddels een vaste basisplek bij PSV, speelde een interland voor Oranje en bleek zich staande te kunnen houden tussen wereldtoppers in de Champions League. De ontwikkeling van Rosario heeft Kreek 'positief verrast'. Hij had altijd de overtuiging dat Rosario de Eredivisie aankon, maar het is 'spectaculair' gegaan.

"En er is nog steeds ruimte om zichzelf te verbeteren", voegt Kreek toe. Dat hij de carrière van Rosario gered zou hebben, wil de huidige assistent-bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal relativeren. "Dat is hartstikke mooi. Ik voel me vereerd dat hij dat zegt en dat hij zoveel waardering uitspreekt. Maar tegelijkertijd zeg ik: het is vooral zijn verdienste geweest. Hij heeft al die stappen gemaakt op het veld." Zondag neemt Rosario het met PSV in De Kuip op tegen Feyenoord.