Oud-verdediger van PEC, Sparta en Cambuur nieuwe bondscoach VS

Na een zoektocht van dertien maanden heeft de Amerikaanse voetbalbond (USSF) een nieuwe bondscoach gevonden. Gregg Berhalter is de nieuwe keuzeheer van het nationale elftal van de Verenigde Staten, zo maakt men via de officiële kanalen bekend. De 45-jarige oud-verdediger is geen onbekende in Nederland, want hij was als speler actief bij PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur.

De 44-voudig Amerikaans international speelde verder nog voor Crystal Palace, Energie Cottbus, 1860 München en Los Angeles Galaxy, alvorens hij in 2011 een punt achter zijn loopbaan zette. Daarna begon Berhalter direct als trainer, eerst als assistent bij LA Galaxy. Na twee jaar bij het Zweedse Hammarby IF te hebben gewerkt, werd hij in 2013 aangesteld als eindverantwoordelijke bij Columbus Crew.

Berhalter werkte de afgelopen vijf jaar bij die club en leidde Columbus Crew vier keer naar de play-offs om het kampioenschap in de Major League Soccer (MLS). In 2015 haalde de ploeg van Berhalter de finale, waarin verloren werd van Portland Timbers. Earnest Stewart, algemeen directeur bij de USSF, had verschillende kandidaten op het oog voor de vacature van bondscoach van de Verenigde Staten, onder wie Oscar Pareja.

De keuze is dus uiteindelijk op Berhalter gevallen, die de opvolger van Bruce Arena wordt bij het nationale team van de Verenigde Staten. Hij vertrok nadat het Amerikaanse team er niet in was geslaagd om zich te plaatsen voor het WK in Rusland. Door presidentsverkiezingen bij de USSF werd de aanstelling van een nieuwe bondscoach vertraagd. Dave Sarachan nam afgelopen maanden tijdelijk het roer over bij de Amerikanen.