Schürrle eet nooit meer kip: ‘Ik ben al mager en verloor nog eens vijf kilo’

De wedstrijd tussen Chelsea en Fulham van zondagmiddag is voor André Schürrle een bijzondere. De buitenspeler wordt momenteel door Borussia Dortmund verhuurd aan Fulham, maar speelde ook anderhalf jaar voor Chelsea tussen de zomer van 2013 en januari 2015. Mede door een salmonellabesmetting kwam zijn dienstverband op Stamford Bridge vroegtijdig ten einde, zo vertelt de Duitser aan de Daily Mail.

Schürrle maakte in 2013 de overstap van Bayer Leverkusen naar Chelsea. In zijn eerste seizoen kwam hij tot dertig competitieduels, waarin Schürrle goed was voor acht doelpunten en twee assists. Hij voelde zich goed onder de vleugels van José Mourinho. "Ik was heel gelukkig in mijn eerste seizoen. In iets meer dan de helft van de wedstrijden had ik een basisplaats. Mijn statistieken waren goed en ik maakte belangrijke doelpunten. Ik voelde bovendien het vertrouwen van de trainer."

De eerste helft van het seizoen 2014/15 was echter 'erg moeilijk' voor Schürrle, die even daarvoor nog wereldkampioen was geworden met Duitsland. Een stukje kip was de boosdoener. "Ik had last van een salmonellabesmetting. Die kreeg ik bij de nationale ploeg van Duitsland, rond een duel in Polen (in oktober 2014, red.)", vertelt Schürrle, die de eerstvolgende competitiewedstrijd (tegen Crystal Palace) miste. De berichtgeving luidde dat hij griep had, maar het bleek ernstiger te zijn.

"We kwamen er pas na een week achter, dus ik zat gewoon ziek thuis. Ik kon echt niet uit bed komen. Ik werd heel zwak. Ik ben al heel mager, dus om dan nog drie tot vijf kilo te verliezen... Ik had totaal geen kracht meer en het duurde lang voordat ik die terugkreeg", blikt de 57-voudig international terug. "Ik ben nooit meer honderd procent geweest bij Chelsea. Toen ik de kans kreeg om terug naar Duitsland (naar VfL Wolfsburg, red.) te gaan, liet Mourinho me vertrekken. Ik heb sindsdien nooit meer kip gegeten.

Bij Wolfsburg waren de verwachtingen groot en dat deed Schürrle geen goed. "Iedereen hield me in de gaten: de media én de supporters. 'Ze hebben dertig miljoen euro betaald voor deze jongen, dus we zullen zien wat hij kan', zo werd gezegd. Dan speel je een paar mindere wedstrijden of kamp je met blessures. De media stonden niet echt aan mijn kant en de fans wilden ook meer van me zien, omdat ik zoveel heb gekost", legt hij uit. Maar bij Fulham, waarvoor hij vijf keer scoorde in dertien duels, is het 'heel anders'. "Ik ben als huurling gekomen. Ik ben hier gewoon om te voetballen en ze zien dat ik alles wil geven. Ik voelde dat ik in de eerste wedstrijd werd toegezongen en ik voelde dat ik daar vertrouwen van kreeg."