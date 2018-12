Willian: ‘Ik heb al tegen hem gezegd dat ik zijn zaakwaarnemer wil zijn’

Callum Hudson-Odoi maakte donderdagavond in het met 4-0 gewonnen Europa League-duel met PAOK Saloniki zijn eerste treffer in de hoofdmacht van Chelsea. De achttienjarige aanvaller heeft indruk gemaakt op zijn ploeggenoten en kan op lof rekenen van Willian. “Hij heeft alles in zich om een van de beste spelers ter wereld te worden”, tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van de Braziliaan.

“Ik heb al tegen hem gezegd dat ik in de toekomst zijn zaakwaarnemer wil zijn”, zegt Willian met een knipoog. “Hij heeft zoveel potentie. Het is nu misschien vroeg om er iets zinnigs over te zeggen, over vijf jaar zullen we het zien. Hij komt nu al zo makkelijk mee bij Chelsea, terwijl hij pas achttien jaar oud is. Het is soms lastig, want in één wedstrijd wil je alles laten zien. Je wil de bal ontvangen, dribbelen, schieten en rennen.”

“Je wil aan iedereen je kwaliteiten laten zien. Daardoor kan je af en toe ook fouten maken, daar moet je van leren. Hij is pas achttien en heeft nog heel veel tijd om te leren”, stelt de aanvaller. Chelsea neemt het zondagmiddag in de Premier League op tegen Fulham, nadat vorige week met 3-1 verloren werd van Tottenham Hotspur. “We moeten iedere wedstrijd winnen en mogen geen punt meer laten liggen. De wedstrijd tegen Tottenham was lastig, een ramp. Soms gebeurt het in het voetbal dat je je dag niet hebt.”

Maurizio Sarri, manager van Chelsea, liet zich na de nederlaag tegen Tottenham kritisch uit over N’Golo Kanté. “Iedereen moet zich verbeteren, niet alleen N’Golo”, reageert Willian op die uitlatingen. “In het voetbal moet je altijd proberen te verbeteren, ook als je al een aantal wedstrijden op rij hebt gewonnen. We zijn op de goede weg en moeten dat proberen vast te houden. We moeten proberen te leren van onze fouten.”