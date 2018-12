Zondag, 2 December 2018

Messi dringt bij directie aan op komst De Jong

Millwall gaat Zion Atta op korte termijn kwijtraken. Crystal Palace staat op het punt om de tiener over te nemen van de stadgenoot. (Daily Mirror)

Aaron Ramsey gaat Arsenal aan het einde van het seizoen transfervrij verlaten. Real Madrid is de laatste club in het rijtje met geïnteresseerden voor de Welshman, die tevens in de belangstelling van Bayern München, Juventus en diverse Engelse clubs staat. (Daily Mirror)

Lionel Messi heeft bij de directie van Barcelona aangedrongen op de komst van Frenkie de Jong. De Argentijn zou 'het jammer vinden' als de middenvelder van Ajax naar Manchester City of Real Madrid vertrekt. (Don Balon)

Mesut Özil is dit seizoen niet onomstreden bij Arsenal en kan Engeland in januari verlaten. Internazionale wil de Duitse middenvelder graag oppikken bij the Gunners en gaat in de winter een poging ondernemen. (The Sun)

De kans is groot dat Moriba Kourouma Barcelona gaat verlaten. Het toptalent wordt begeerd door Manchester City en Chelsea en mag de Catalanen verlaten als hij in januari zestien jaar oud wordt. (The Sun)