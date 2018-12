Emery: ‘Hij hoort in het rijtje met Simeone en Guardiola, bij de besten’

Voor Unai Emery staat zondagmiddag zijn eerste derby van Noord-Londen op het programma, als Arsenal het in eigen stadion opneemt tegen Tottenham Hotspur. Het betekent voor de Spanjaard tevens een ontmoeting met collega Mauricio Pochettino. In aanloop naar het duel vertelt Emery veel respect te hebben voor de Argentijnse manager van Tottenham Hotspur.

“Zijn carrière is heel consistent. In ieder team van hem zijn de structuren heel duidelijk, wat voor goede optredens zorgt. Ik denk dat hij in het rijtje met Diego Simeone en Josep Guardiola hoort, bij de beste managers ter wereld. Iedere jonge speler wordt dankzij Pochettino en zijn staf beter. Dat hoort bij het werk, voor mij geldt dat ook. Hij geeft jonge spelers een kans”, tekent de Daily Mirror op uit de mond van Emery.

“Ik denk dat Tottenham op dit moment een van de beste teams is. In de vijf jaar onder Pochettino zijn ze enorm vooruit gegaan. Ze staan nu op dezelfde hoogte als Chelsea en Manchester City”, vervolgt de Spanjaard. Pochettino werd recent gelinkt aan een overstap naar Real Madrid en Emery sluit niet uit dat de Argentijn binnen afzienbare tijd aan de slag gaat in de Spaanse hoofdstad. “Op dit moment is hij gelukkig bij Tottenham. Ik weet niet of het ooit zal gebeuren.”

“Iedere trainer is afhankelijk van resultaten en Pochettino krijgt veel respect van de andere managers in de Premier League. Tottenham is momenteel goed in vorm, maar wij willen onze fans het allerbeste laten zien”, besluit Emery. Zijn ploeg verloor op 18 augustus, toen Chelsea op Stamford Bridge met 3-2 te sterk was, voor het laatst. The Gunners bezetten momenteel de vijfde plaats, met een achterstand van drie punten op nummer drie Tottenham.