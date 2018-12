Lof voor ‘geweldige’ Van Dijk: ‘Vanaf de eerste seconde briljant geweest’

Voor Liverpool staat zondagmiddag in eigen stadion de stadsderby tegen Everton op het programma. The Reds verloren dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in de Premier League en Virgil van Dijk is een steunpilaar in het elftal van manager Jürgen Klopp. De Duitse oefenmeester laat zich in aanloop naar de Merseyside Derby lovend uit over de Nederlandse verdediger.

“Vanaf de eerste seconde is hij briljant geweest. Ik wist al voordat hij hier tekende dat hij een geweldige speler was. Hij heeft een mix van ongelofelijke kwaliteiten en leiderschap, wat hem buitengewoon maakt. Zo gaat dat met spelers met kwaliteit, ze geven vertrouwen aan het hele team”, tekenen onder meer de Daily Mail en de Daily Mirror op uit de mond van Klopp.

“In december en januari moeten we een beetje geluk hebben met blessures, zo werkt het nu eenmaal”, gaat de Duitse manager verder. Liverpool ging midweeks met 2-1 onderuit op bezoek bij Paris Saint-Germain in de groepsfase van de Champions League. “Er zijn altijd wel wat problemen, maar dat betekent niks. Het zou cool zijn als we er doorheen weten te komen met goede resultaten en een fitte selectie.”

Klopp laat zich tevens lovend uit over Alisson, die afgelopen zomer overgenomen werd van AS Roma. “Hij is waarschijnlijk minder Zuid-Amerikaans dan jij”, knipoogt Klopp. “Hij komt uit het zuiden van Brazilië, waar het wat kouder is. Dat is het tegenovergestelde van waar Roberto Firmino vandaan komt en dat maakt Alisson een soort Europeaan. Hij is heel kalm, heel goed. Hij maakt alles waar wat we vooraf gedacht hadden, dus dat is goed nieuws.”

“Er is met het stadion veel gebeurd, ze hebben een tribune verbouwd. Het is een goede omgeving om in te werken, je voelt je op je gemak”, zegt Klopp over Anfield, waar zijn ploeg Everton zondagmiddag om 17.15 uur ontvangt. “Het is ons thuis en het is een beter stadion dan alle andere stadions in de Premier League. In mijn ogen is het vrij normaal dat het voor andere ploegen lastig is om bij ons te spelen. We hebben de nodige stappen moeten zetten voordat het voor tegenstanders vervelend was om naar Anfield te komen.”