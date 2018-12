Allegri: ‘Cristiano Ronaldo moet íets doen om door ons vergeven te worden’

Juventus kwam zaterdagavond ook de uitwedstrijd tegen Fiorentina ongeschonden door. In Florence werd het 0-3 voor de vrijwel perfecte koploper van de Serie A. Fiorentina had dit seizoen nog geen wedstrijd verloren in het eigen stadion, maar was niet opgewassen tegen de club die deze voetbaljaargang veertig punten uit de eerste veertien Serie A-duels pakte.

Vanaf de strafschopstip tekende Cristiano Ronaldo voor de derde treffer. De aanvaller heeft daardoor in vijf opeenvolgende duels in de Serie A gescoord voor de titelverdediger. Alleen David Trezeguet en Gonzalo Higuaín slaagden daar sinds 2000 in. Het was alweer de elfde treffer voor Ronaldo, in achttien officiële duels. De kans is groot dat Ronaldo dit seizoen nog veel vaker vanaf elf meter gaat aanleggen, grapte Massimiliano Allegri na afloop.

“Cristiano neemt de strafschoppen. Na zijn penalty tegen ons in de 98e minuut met een snelheid van 139 kilometer per uur, word ik geacht om iemand anders te wijzen?”, verwees de oefenmeester met een glimlach naar afgelopen seizoen, naar de controversiële kwartfinale tussen Real Madrid en Juventus in de Champions League. Door de rake elfmetertrap van de Portugees strandde de Turijnse club in het Europese miljardenbal.

“Cristiano moet íets doen om door ons vergeven te worden”, lachte Allegri. “Hij moet de penalty’s nemen en hij moet scoren. Altijd.” Juventus heeft dit seizoen alle zeven uitwedstrijden voor de competitie nog gewonnen. De koploper van de Italiaanse competitie heeft liefst elf punten voorsprong op Napoli, dat maandag uit tegen Atalanta speelt.

“Het was niet makkelijk. Er was veel passie en heel de stad wachtte op deze wedstrijd”, vertelde Allegri over de ontmoeting in Florence. “Je moet op je hoede zijn. Wedstrijden in Florence zijn nooit over totdat het laatste fluitsignaal klinkt.” Juventus wacht komende vrijdag opnieuw een lastig duel: nummer drie Internazionale komt op bezoek in Turijn. De Milanese club speelt zondagavond nog uit bij AS Roma.