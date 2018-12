‘Als ik die hakballetjes dán doe, dan is het blijkbaar een no-go’

AZ verspeelde zaterdagavond voor de tweede opeenvolgende week punten in de Eredivisie. Het team van John van den Brom verslikte zich in eigen huis in Willem II (0-2), een week na een 0-2 voorsprong tegen VVV-Venlo (2-2) uit handen te hebben gegeven. De oefenmeester was duidelijk teleurgesteld na afloop. “We zijn een goed team, maar vandaag (zaterdag, red.) hebben we elkaar laten stikken”, vertelde Van den Brom in gesprek met de NOS.

“We zijn de teleurstelling van de vroege achterstand bijna niet te boven gekomen. Dat stelt me teleur, want de jongens spelen al zo lang met elkaar samen. Dan hoop je dat ze elkaar steunen en zich terug in de wedstrijd knokken, maar dat heb ik niet gezien. Dat is misschien wel erger dan de nederlaag”, besefte Van den Brom. AZ speelt voor de winterstop in competitieverband nog tegen Fortuna Sittard (uit), Excelsior (thuis) en PSV (thuis). Tussendoor treft men PEC Zwolle (thuis) in de KNVB Beker.

AZ liet na om tussen de doelpunten van Fran Sol door een gelijkmaker op het scorebord te zetten, ondanks dat de Noord-Hollanders volop kansen kregen. “We moeten veel diepgang creëren achter de laatste lijn, dan kom je in een goede positie. In de eerste helft hadden we dat nog goed voor elkaar, alleen we scoorden niet. Dan krijg je miscommunicatie bij de 0-2 en dat werkt teleurstellend door in het hele team”, analyseerde Van den Brom. “Daarna hoop je toch iets teweeg te brengen, ook met wissels. Willem II verdedigde goed, maar wij hebben het ze ook niet echt moeilijk gemaakt.”

Oussama Idrissi werd in gesprek met FOX Sports geconfronteerd met enkele hakballetjes in zijn spel. Hans Kraaij jr. vond het geen wedstrijd voor dergelijke acties. “Nou goed, ik ben een intuïtie-voetballer”, repliceerde de aanvaller. “Als we 2-0 voor staan en die hakballetjes lukken, dan is iedereen euforisch. Maar als we 0-2 achter staan en ik doe die hakballetjes dán, dan is het blijkbaar no-go. Ik doe dingen altijd op intuïtie. Ik doe wat erin mij opkomt. Natuurlijk is het bij een achterstand nooit goed om frivool te gaan voetballen, maar het zijn dingen die in mij opkomen omdat het in mijn ogen het beste is.”

Teun Koopmeiners weet niet wat er met AZ aan de hand is, maar gaf tegelijkertijd ook aan dat de spelers weten waar het deels aan ligt. “We krijgen te makkelijk goals tegen en we maken ze minder makkelijk. Daar moeten we iets aan doen. Ik heb er nog wel vertrouwen in, anders berg ik mijn voetbalschoenen op en ga ik iets anders doen”, benadrukte het talent. AZ staat na veertien Eredivisie-duels al op 23 verliespunten; een aantal dat volgens de berekeningen van Opta vorig seizoen pas in speelronde 27 werd gehaald.