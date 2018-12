‘Als er iets moois in de winter komt, dan gaan we kijken of het wat is’

Fortuna Sittard is vooralsnog bezig aan een goed seizoen in de Eredivisie. De ploeg van René Eijer ging zaterdagavond weliswaar met 3-1 onderuit bij sc Heerenveen, maar met zestien punten uit veertien duels is de club in de middenmoot terug te vinden. Met Mark Diemers heeft Fortuna bovendien een van de meest creatieve spelers van de Eredivisie in huis.

Diemers was in de afgelopen vijf officiële duels van Fortuna goed voor liefst vier treffers en na de eerste twaalf speeldagen van de Eredivisie moest hij alleen Hakim Ziyech en Steven Berghuis voorrang verlenen qua gecreëerde kansen voor medespelers. De vraag is dan ook hoelang Diemers nog behouden blijft voor de Limburgers, ook al ondertekende hij afgelopen zomer pas een contract.

Diemers vond dat ook hij zaterdag niet goed speelde. “Ik speelde niet goed en was ook te slordig aan de bal”, vertelde hij in gesprek met FOX Sports na een vraag van de verslaggever over een mogelijke transfer op korte termijn. “In de tweede helft ook een paar keer, dat mag mij niet overkomen. Maar tot nu toe gaat het wel hartstikke goed. Als er iets moois in de winter komt, dan gaan we kijken of het wat is.”

Diemers had een lach op zijn gezicht toen hij de vraag beantwoordde. “Er wordt altijd wel geïnformeerd als je het als team goed doet en als je als individu eruitspringt. Ik moet hier lekker door blijven voetballen. We moeten punten blijven pakken met dit elftal. Dan spring ik er zelf als individu ook uit. Ik moet gewoon keihard door blijven werken en dan zie ik wel wat er komt.” Diemers heeft nog een contract tot medio 2021.