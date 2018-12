Kashia denkt aan rentree bij Vitesse: ‘Dat komt zeker in mijn plannen voor’

Guram Kashia werd zaterdagavond tijdens de rust van het Eredivisie-duel tussen Vitesse en FC Emmen (1-1) benoemd tot Zilveren Vitessenaar. De verdediger, nu uitkomend voor San Jose Earthquakes in de Verenigde Staten, speelde acht jaar in het geel-zwart en groeide uit tot een clubicoon. De onderscheiding als Zilveren Vitessenaar wordt uitgereikt aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de club.

Vaak betreft het vrijwilligers of andere functionarissen. Met de benoeming tot Zilveren Vitessenaar schaart Kashia zich in een illuster rijtje namen. Onder meer Ben Hofs, Edward Sturing, John van den Brom en Theo Janssen hebben ook de zilveren speld ontvangen. Kaskia beleefde zodoende een prachtige avond in GelreDome, waar de fans van Vitesse in de rust een enorm spandoek onthulden om de Georgiër te eren.

“Het was echt prachtig wat de supporters, de club en de mensen uit Arnhem voor me hebben gedaan”, vertelde Kashia in gesprek met FOX Sports. “Ik ben blij dat ik deel heb mogen uitmaken van deze club. Ik heb hier mooie dingen meegemaakt en geweldige herinneringen opgedaan. Ik wil graag de hele stad en alle Nederlanders bedanken. “We hebben hier mooie dingen bereikt, het hoogtepunt natuurlijk de winst van de KNVB Beker.”

Een terugkeer bij Vitesse lijkt zo goed als zeker. “Dat komt zeker in mijn plannen voor. Ik voel me hier thuis", benadrukte de 31-jarige verdediger. "We zullen zien, het zou zelfs als speler kunnen. Het lijkt me mooi om hier af te sluiten. Ik zie dit ook niet als een afscheid, maar meer als een korte terugkeer om iedereen weer een keer te zien.”