De Jong: ‘Ik heb hem eerst uitgefoeterd, ik weet niet waarom hij zoiets doet’

Henk de Jong had zaterdagavond geen goed woord over voor de actie van Lars Nieuwpoort in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2 verlies). De Graafschap keek na elf minuten al tegen een achterstand aan en tot overmaat van ramp kreeg Nieuwpoort zeven minuten later een rode kaart voor een onbesuisde tackle op Kingsley Ehizibue.

De Jong kreeg in gesprek met FOX Sports de vraag of hij al met Nieuwpoort had gesproken. “Ik heb hem eerst uitgefoeterd”, verduidelijkte de oefenmeester. “Ik vond het een onnozele overtreding. Waarom hij zoiets doet, snap ik niet. Hij wilde hem niet raken, zei-ie. Het is een fantastische vent, maar hij dupeert hier wel de ploeg mee.”

“Laten we gewoon eerlijk zijn, het gaat om de punten”, vervolgde De Jong. “En Eredivisie-voetbal. Klaar. Ik pas wel op hem, maar ik ben wel even pissig op hem geworden.” Na de rode kaart was de wedstrijd al gespeeld, oordeelde hij. “Zulke acties kunnen wij ons niet veroorloven. Met elf tegen elf hebben we het al moeilijk genoeg’', werd de trainer door de Gelderlander geciteerd.

Ook Sven Nieuwpoort was niet bepaald te spreken over de actie van zijn broer. “Hij heeft wel vaker dat hij zulke tackles inzet, dat moet uit zijn spel. Nu krijgen we dus een rode kaart en dan is het gewoon heel erg lastig om nog een resultaat te halen.” De Graafschap verloor elk van de laatste vier competitieduels en blijft voorlopig zeventiende staan, met slechts tien punten na veertien Eredivisie-duels.