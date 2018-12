Real Madrid maakt het zichzelf bijzonder lastig tegen Valencia

Real Madrid heeft zaterdagavond een moeizame zege op Valencia over de streep getrokken. Het team van Santiago Solari moest voor eigen publiek tot het uiterste gaan om de bezoekers met lege handen naar huis terug te laten keren. Een eigen doelpunt van Daniel Wass en een late treffer van Lucas Vázquez gaven de doorslag: 2-0. Door de zege stijgt Real Madrid naar de vijfde plek, met drie punten minder dan koploper Sevilla en twee punten minder dan titelverdediger Barcelona. Beide ploegen komen zondag nog in actie.

Real Madrid domineerde in de eerste helft, maar slaagde er niet in om het overwicht in meer dan één doelpunt uit te drukken. Na acht minuten spelen nam het team van Solari de leiding. Marcos Llorente, een van de betere spelers van Real Madrid in de eerste 45 minuten, veroverde de bal, waarna de thuisploeg snel voor de omschakeling kon zorgen. Daniel Carvajal zette goed door aan de rechterkant van het strafschopgebied en zag hoe Daniel Wass het leer hoog achter zijn eigen doelman kopte: 1-0.

In het restant van de eerste helft bleef Real Madrid goed druk zetten op het elftal van Valencia, dat zich amper op de helft van de Koninklijke begaf. Daarin vervulde Llorente een belangrijke rol: de onder Solari opgebloeide middenvelder gaf slechts één pass die niet bij een medespeler aankwam in de eerste helft. Valencia leek ook een moeilijke tweede helft tegemoet te gaan, maar niets was minder waar.

Valencia zat voor rust totaal niet in de wedstrijd, maar na de onderbreking kreeg het team van Marcelino kans na kans op een gelijkmaker. Sergio Ramos werd verrast door een lange bal van Dani Parejo, waarna Santi Mina de bal oog in oog met Thibaut Courtois over het doel werkte. De aanvaller verzuimde niet veel later om zich te revancheren voor zijn gemiste kans, terwijl ook de vrijstaande Gabriel Paulista bij de tweede paal een dot van een kans miste.

De spanning in het Santiago Bernabéu liep flink op. De voor de geblesseerde Gareth Bale ingevallen Marco Asensio kreeg het na goed voorbereidend werk van Llorente voor elkaar om de bal tegen Cristiano Piccini te schieten, terwijl Neto geslagen was. Valencia was dicht bij een doelpunt via Michy Batshuayi, die echter Courtois op zijn weg vond. Zeven minuten voor tijd viel de beslisssing. Karim Benzema behield het overzicht in het strafschopgebied, waarna Vázquez de bal in de rechterhoek werkte: 2-0.