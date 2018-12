Mourinho wijst euvel aan: ‘We hebben niet genoeg boze honden’

Manchester United kwam zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Southampton niet verder dan een gelijkspel (2-2). De Engelse grootmacht poetste een 2-0 achterstand nog wel weg, maar een overwinning zat er uiteindelijk niet meer in voor het keurkorps van José Mourinho. De Portugese manager vindt dat zijn elftal ‘te gecompliceerd’ voetbalde.

"De spelers begrijpen niet dat genialiteit inhoudt dat je simpel voetbalt. Ze voetballen te gecompliceerd en blijven dat maar doen", vertelt Mourinho na afloop aan diverse Engelse media. Ondanks het teleurstellende resultaat, is de oefenmeester tevreden over de inzet van zijn ploeg. "De spirit was uitstekend. Marcus Rashford, Phil Jones en veel andere spelers toonden respect voor het shirt."

Manchester United kwam dramatisch uit de startblokken en keek door doelpunten van Stuart Armstrong en Cédric Soares binnen twintig minuten tegen een riante achterstand aan. "Het tweede doelpunt was een benutte vrije trap en voorafgaand aan het eerste doelpunt, hielden we onvoldoende druk op de bal", analyseert Mourinho. "Het systeem doet er niet toe, het gaat om de karakteristieken van de spelers. Ik hoop dat ik goed begrepen word, maar we hebben niet genoeg boze honden die de bal constant bijten."

Via Romelu Lukaku en Ander Herrera stelde Manchester United alsnog een punt veilig, maar het betekende voor the Red Devils wel alweer het achtste puntverlies in veertien competitiewedstrijden dit seizoen. Mourinho is in de Premier League met zijn elftal terug te vinden op een teleurstellende zevende plaats. "Waar we beter in moeten worden, is dat we simpeler gaan voetballen. Door het vele balverlies op het middenveld, verloren we de dynamiek die normaliter resulteert in doelpunten", besluit hij.