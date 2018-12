PEC Zwolle breidt uitstekende reeks tegen De Graafschap verder uit

PEC Zwolle heeft zaterdagavond de degradatiekraker tegen De Graafschap gewonnen. Het team van John van ’t Schip zegevierde op De Vijverberg, dankzij doelpunten van Clint Leemans en Younes Namli: 0-2. In alle competities heeft de Overijsselse club nu de laatste vier ontmoetingen met De Graafschap gewonnen en scoorde men daarin liefst zestien keer. PEC stijgt een positie en staat nu veertiende, terwijl de Doetinchemmers op een zeventiende stek blijven staan.

Na ruim tien minuten kwam het eerste gevaar van PEC Zwolle. Hidde Jurjus regaeerde goed op een schot van Namli. Eén minuut later nam het team van Van ’t Schip alsnog de leiding in Doetinchem: een vrije trap van Clint Leemans dwarrelde achter Jurjus in de lange hoek. Het werd enkele minuten later nog erger voor De Graafschap, toen Lars Nieuwkoop een rode kaart kreeg voor een wilde charge op Kingsley Ehizibue.

Henk de Jong greep in en haalde Furdjel Narsingh naar de kant, ten faveure van linksback Jordy Tutuarima. De Graafschap speelde tot aan de rust zeker niet slecht, maar was niet bij machte om de achterstand weg te poetsen. Arbiter Martin van den Kerkhof trok naast een rode kaart ook liefst zes gele kaarten in de eerste helft, mede door een opstootje na een tackle van Youssef El Jebli op Sepp van den Berg.

Ook na rust kon PEC de overtalsituatie lange tijd niet uitdrukken in een ruimere voorsprong. De Graafschap vocht met tien man voor wat het waard was. Een kwartier voor tijd gooide PEC de wedstrijd in het slot. Een heel mooi afstandsschot van Namli verdween achter Jurjus in het doel en dat was voor De Graafschap de genadeklap: 0-2.

Jurjus maakte bij beide tegendoelpunten geen goede indruk en mocht van geluk spreken dat hij niet voortijdig moest inrukken. Twaalf minuten voor tijd kreeg de doelman van De Graafschap slechts geel toen hij de bal buiten het strafschopgebied per ongeluk met de hand beroerde. De ploeg van De Jong heeft nu elk van de laatste vier competitieduels verloren.