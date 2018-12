Fran Sol bezorgt AZ dieptepunt in teleurstellend seizoen

AZ heeft zaterdagavond opnieuw teleurgesteld in de Eredivisie. Het elftal van trainer John van den Brom speelde in het eigen AFAS Stadion een belabberde wedstrijd tegen Willem II en ging uiteindelijk roemloos ten onder: 0-2. Fran Sol nam beide doelpunten in de eerste helft al voor zijn rekening en groeide daarmee uit tot matchwinner. AZ is door de vijfde nederlaag van het seizoen afgezakt naar een achtste plaats op de ranglijst en heeft nu nog maar drie punten meer dan Willem II, dat tiende staat.

AZ had wat goed te maken voor eigen publiek, nadat het vorige week tegen VVV-Venlo een 0-2 voorsprong uit handen gaf en uiteindelijk met 2-2 gelijkspeelde. De formatie van Van den Brom kwam echter dramatisch uit de startblokken en keek al binnen drie minuten tegen een achterstand aan. Sol bezorgde Willem II een vroege voorsprong, door na een voorzet vanaf de rechterflank van Daniel Crowley in de drukte raak te schieten: 0-1. AZ reageerde aanvankelijk goed op de achterstand. Willem II werd vastgezet op eigen helft en moest in de eerste 25 minuten enkele grote kansen incasseren.

Zo werd een lob van Oussama Idrissi op de doellijn onschadelijk gemaakt door Freek Heerkens en even later deed Fernando Lewis hetzelfde na een poging van Guus Til. Het wachten was op de gelijkmaker, maar Willem II wist zijn voordelige marge na precies een halfuur uit het niets te verdubbelen. Donis Avdijaj werd de diepte ingestuurd door Crowley, waarna de international van Kosovo oog in oog met Marco Bizot niet zelfzuchtig was en Sol de gelegenheid bood de bal in een leeg doel te schuiven: 0-2. De storm van AZ ging daarna enigszins liggen, waardoor Willem II de rust uiteindelijk haalde met een riante voorsprong.

Met Ferdy Druijf en Dorin Rotariu direct na de onderbreking als invallers binnen de lijnen probeerde AZ het tij te keren, maar het was Willem II dat de eerste grote kans van de tweede helft kreeg. Sol ging alleen op Bizot af na een steekpass van Avdijaj, maar doordat de handelingssnelheid van de Spaanse spits te wensen overliet, kon Adam Maher op het laatste moment nog ingrijpen. Namens AZ dwong Idrissi doelman Timon Wellenreuther tot een redding met een schot van afstand, maar verder werd Willem II niet aan het wankelen gebracht in de eerste twintig minuten na rust.

Bij de Alkmaarders zat Calvin Stengs op de reservebank, maar doordat Van den Brom na 65 minuten voetballen besloot Leon Bergsma als derde invaller te brengen, hoefde de creatieve aanvaller niet te rekenen op speelminuten. Willem II verdedigde in het laatste kwart van de wedstrijd gegroepeerd en zag de zege geen moment meer in gevaar komen, al moet Wellenreuther in de slotfase nog wel redden op een schot van Idrissi. Sol kreeg in de derde minuut van de blessuretijd een publiekswissel van Willem II-trainer Adrie Koster.