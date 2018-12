‘Trainersvreter’ in de Serie D: zes trainers in elf speelronden

Maurizio Zamparini is niet langer de eigenaar van Palermo. De 77-jarige zakenman maakte zaterdag bekend dat hij honderd procent van de aandelen in de club heeft verkocht aan een nog niet nader genoemd bedrijf uit Londen. Zamparini stond bekend als een mangia-allenatori, een ‘trainersvreter’. Onder het zestienjarige bewind van Zamparini veranderde Palermo namelijk 49 keer van coach. De Italiaanse media hebben nu een nieuwe trainersvreter ontdekt: Fabio Rizzaro.

Rizzaro is de voorzitter van Anzio, een club die uitkomt in de Serie D. Hij ontsloeg in de eerste elf speelronden van dit seizoen vijf trainers en twee van die coaches werden al in de eerste drie speelronden weggestuurd. “Is hij de nieuwe Zamparini?”, vraagt de website StadioNews24 zich al af. De club uit de provincie Rome begon het seizoen met Giovanni Pisano, maar na de 1-5 nederlaag tegen het Cassino van de Nederlandse verdediger Koen Brack (ex-SC Cambuur) moest hij het veld ruimen.

Tommaso Volpi nam het stokje over en hij hield het twee duels vol. Voorzitter Rizzaro besloot om Mario Guida het vertrouwen te geven, maar dat vertrouwen duurde niet lang. Na een 4-1 verliespartij tegen SFF Atletico keerde Pisano terug in de dug-out. Hij verloor meteen vier wedstrijden, maar hierna ging het een stuk beter. Er werd gewonnen van Castiadas en Vis Artena en tegen Aprilia Racing Club werd een punt gepakt. Pisano constateerde dat hij eindelijk de ‘juiste balans’ in het elftal had gevonden.

Desondanks was Rizzaro niet tevreden en dus zette hij Pisano op straat. Laatstgenoemde noemde zijn gedwongen vertrek ‘absurd’. Giovanni Greco werd de nieuwe oefenmeester en debuteerde met een 6-1 nederlaag tegen Ostiamare. Hierna werd er verloren van koploper Trastevere en ook het duel met Budoni leverde geen punten op. Anzio heeft nu veertien wedstrijden gespeeld en staat met acht punten troosteloos laatste in de Serie D.

De blauwhemden spelen zondag een cruciale wedstrijd, want de nummer voorlaatst Lupa Roma komt op bezoek in het Massimo Bruschini Stadion. Het is de vraag of trainer Greco aan een punt voldoende heeft om zijn baan te redden, want ook hij moet op de hoogte zijn van de grillen van Rizzaro…