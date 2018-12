Bryan Linssen: ‘Er is nu een heel stuk van het veld uit, verschrikkelijk’

Een uitglijder van Bryan Linssen verhinderde zaterdagavond een overwinning van Vitesse op FC Emmen. Bij een stand van 1-1 mocht Linssen aanleggen voor een strafschop, maar hij miste naar eigen zeggen door de slechte grasmat. Nadat de aanvaller uitgleed, in de 88ste minuut, trok Emmen het punt over de streep in Arnhem.

Linssen had zelf de score geopend in de eerste helft, maar stond na afloop diep teleurgesteld voor de camera van FOX Sports. "Ik baal hier ontzettend van. Ik ga heel snel naar huis", reageerde de aanvoerder, die in de laatste drie duels steeds tot scoren kwam. "We hadden vierde kunnen staan na vandaag, maar dat laten we weer liggen." In de eerste helft kwam Vitesse nog goed voor de dag, met de treffer van Linssen als beloning. Daarna was het echter 'helemaal niks' meer, aldus Linssen.

"Ik zag al gelijk bij de aftrap van de tweede helft dat Emmen niet meer met vijf man achterin speelde, maar 4-4-2. Het maakt echter niet uit hoe zij spelen, wij moeten veel beter zijn dan die gasten", oordeelde de buitenspeler. De strafschop bood Vitesse een kans om er toch nog met de drie punten vandoor te gaan. "Ik stond vrij zeker achter die bal. Maar er is nu een heel stuk van het veld uit. Verschrikkelijk."

Vitesse kreeg de penalty doordat rechtsback Gersom Klok zich vergreep aan Alexander Büttner. Emmen-aanvoerder Anco Jansen is hard voor Klok. "Dat kan gewoon niet op dit niveau, dat zijn man voor hem komt en dat hij hem gewoon neerlegt. Dat is kinderlijk. Dat mag ons niet overkomen na al die wedstrijden die we nu in de Eredivisie gespeeld hebben. Dit zou ons punten hebben gekost en dat moet maar eens afgelopen zijn."