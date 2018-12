LIVE: Oranje treft Duitsland in kwalificatiecyclus van EK 2020

Het Nederlands elftal hoort zondagmiddag vanaf 12.00 uur welke ploegen het treft in de kwalificatiecyclus voor het EK 2020. Tijdens de loting in het Convention Centre in Dublin wordt Oranje gekoppeld aan vier tegenstanders. De ploeg van Ronald Koeman zit in de pot van Nations League-finalisten, met Zwitserland, Portugal en Engeland, en zal worden ingedeeld in Groep A, B, C of D met vier opponenten. De loting is hier live te volgen.