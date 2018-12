Juventus overleeft zware uitwedstrijd; Ronaldo is weer medetopscorer

Juventus is de zware uitwedstrijd tegen Fiorentina zonder kleerscheuren doorgekomen. De formatie van trainer Massimiliano Allegri had het in de tweede helft een fase lastig, maar zegevierde uiteindelijk door doelpunten van Rodrigo Bentancur, Giorgio Chiellini en Cristiano Ronaldo: 0-3. Het betekende voor de koploper de dertiende zege in veertien duels dit seizoen in de Serie A. De voorsprong op Napoli bedraagt nu elf punten, al komt de achtervolger later dit weekeinde nog in actie tegen Atalanta.

Fiorentina pakte in zijn zes voorgaande thuiswedstrijden dit seizoen veertien punten en maakte recentelijk indruk door AS Roma op een gelijkspel (1-1) te houden. La Viola begon dan ook vol goede moed aan de wedstrijd, maar moest het initiatief al snel aan Juventus laten en zag de bezoekers na precies een halfuur voetballen op voorsprong komen. Bentancur ging in de as van het veld een combinatie aan met Paulo Dybala, waarna de middenvelder uit Uruguay met een laag schot vanaf een meter of zestien de 0-1 liet aantekenen.

Vlak daarvoor claimde Juventus al recht te hebben op een strafschop vanwege een vermeende handsbal van Cristiano Biraghi, maar arbiter Daniele Orsato weigerde na raadpleging van de videoscheidsrechter gehoor te geven aan het appel. De formatie van Allegri bleef na de openingstreffer eenvoudig op de been en kreeg in het laatste kwartier voor rust nog twee mogelijkheden om de score verder op te voeren. Een afstandsschot van João Cancelo scheerde rakelings naast, terwijl Dybala met eveneens een poging van buiten het strafschopgebied Alban Lafont tot een redding dwong.

In de tweede helft gooide Fiorentina de schroom van zich af. Tien minuten na de onderbreking dook Federico Chiesa op in het strafschopgebied van Juventus, maar de international van Italië schoot uit een lastige hoek uiteindelijk op Wojciech Szczesny. Vlak erna was de thuisploeg opnieuw gevaarlijk: Biraghi bracht de bal vanaf de linkerflank hard voor het doel van Juventus, waarna Vitor Hugo zich geen raad wist met een uitstekende schietkans.

Szczesny moest daarna nog redden op schoten van Chiesa en Jordan Veretout, alvorens Chiellini de wedstrijd twintig minuten voor tijd in het slot gooide met een schot uit de draai. Ronaldo bepaalde daarna de eindstand uit een strafschop. Het betekende voor de Portugese superster zijn tiende treffer dit seizoen in de Serie A, waardoor hij weer op gelijke hoogte staat met competitietopscorer Krzysztof Piatek van Genoa.