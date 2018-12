Guardiola verrast door journalist: ‘Dat wist ik niet! Gefeliciteerd, Pep’

Manchester City had het zaterdag niet makkelijk tegen Bournemouth, maar boekte wel een 3-1 zege. Het betekende een mijlpaal voor Josep Guardiola, die als trainer van Barcelona, Bayern München en Manchester City in totaal vierhonderd wedstrijden heeft gewonnen. Daar was hij na afloop zelf niet van op de hoogte, al was hij wel blij met de prestatie.

Voor de camera van de BBC feliciteerde Guardiola zichzelf. "Mijn 400ste overwinning als trainer? Dat wist ik niet! Gefeliciteerd, Pep. Ik ben er heel blij mee", zei de Spanjaard, die wel een verklaring heeft voor het moeizame spel in de eerste helft. Het is volgens Guardiola 'altijd moeilijk' om na een midweekse Champions League-wedstrijd weer in actie te komen. "In de eerste helft kwamen we niet in ons ritme. Bournemouth heeft voorin veel snelheid en is een lastige ploeg om tegen te spelen. Ze brachten de bal vaak in ons strafschopgebied."

Bij rust stond het nog 1-1; in de tweede helft bracht Raheem Sterling de thuisploeg op voorsprong. "In de tweede helft kantelden Raheem Sterling en Fabian Delph de wedstrijd volledig. We speelden toen veel beter. We moeten elke drie dagen voetballen, daarom was het vandaag mat", legde Guardiola uit. "Soms is het gewoon moeilijk en je hebt te maken met goede tegenstanders. Ik heb mijn ploeg in de pauze gevraagd om meer te laten zien. De eerste vijf minuten na rust waren niet goed, ze luisterden toen niet, maar met één actie wist Sterling de wedstrijd te kantelen."

Guardiola doelde daarmee vermoedelijk niet op het doelpunt van de aanvaller, dat in de kluts viel na een rebound, maar een indrukwekkende sprint in de 53ste minuut. Sterling stoomde op vanaf de rechterflank, passeerde vijf man en trof de paal via het been van Steve Cook. Kort daarna, in de 57ste minuut, scoorde Sterling alsnog en Ilkay Gündogan bepaalde de eindstand op aangeven van Leroy Sané. In de eerste helft had David Silva de score geopend. Dankzij de zege heeft Manchester City, de koploper van Engeland, 38 punten verzameld in de eerste 14 duels.