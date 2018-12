Depay levert dramatische penalty en fraaie assist in twist om plek twee

Olympique Lyon heeft de tweede plaats in de Ligue 1 zaterdagavond met succes verdedigd. In de uitwedstrijd tegen nummer drie Lille keken les Gones bij rust aan tegen een 2-0 achterstand, maar in de tweede helft kwam men terug tot 2-2. Memphis Depay speelde een hoofdrol in Stade Pierre-Mauroy, door een strafschop te missen en de 2-1 van Bertrand Traoré voor te bereiden. Lyon heeft een achterstand van veertien punten op de nog foutloze koploper Paris Saint-Germain, die bovendien nog een duel tegoed heeft.

Ook Kenny Tete had een basisplaats bij de bezoekers, maar Depay was een stuk prominenter aanwezig dan zijn landgenoot. De gemiste strafschop van de aanvaller was in minuut 48, bij een 2-0 achterstand. Na een overtreding van Thiago Mendes op Traoré schoot Depay door het midden en hoog over. Hij heeft een magere balans als het aankomt op strafschoppen voor Lyon: van zijn tien pogingen in Franse dienst benutte Depay er slechts vijf. Hij liet zich niet uit het veld slaan door de gemiste strafschop, want even daarna ontving hij de bal van Traoré, hield hij twee verdedigers bezig en bezorgde hij de bal terug bij de Burkinees met een fraai hakje. Traoré schoot vervolgens hard raak in de linkerhoek.

Zo keerde Lyon toch terug in de wedstrijd. Het doelpunt was niet onverdiend, want in de eerste helft klopten de bezoekers ook al nadrukkelijk op de poort. Lyon deed voor rust liefst tien doelpogingen: het hoogste aantal in een uitwedstrijd sinds het duel met Dijon (0-3 zege) op 26 september. Het mocht echter niet baten. Lille scoorde wel tweemaal, met Loïc Rémy als eerste doelpuntenmaker. Aan de rechterflank ging de opgestoomde back Zeki Çelik de combinatie aan met Nicolas Pépé, waarna eerstgenoemde de bal voorbracht. Rémy nam het leer in één keer uit de lucht en schoot knap raak. De 2-0 kwam op naam van Pépé, die de verre hoek vond na een lange rush en een assist van Rémy.

Voor het eerst sinds 4 februari, in de uitwedstrijd tegen AS Monaco (3-2 nederlaag) incasseerde Lyon twee doelpunten in de eerste helft van een competitiewedstrijd. De bezoekers hadden veel meer balbezit en deden meer doelpogingen dan Lyon, maar beloonden zichzelf daar dus pas na rust voor. Na de 2-1 van Traoré ging de ploeg van Bruno Génésio op jacht naar de gelijkmaker. Depay trof de lat, kort voordat Moussa Dembélé de stand in evenwicht bracht. De invaller werd met wat geluk gevonden in het strafschopgebied en maakte zijn vierde competitiedoelpunt voor Lyon sinds hij overkwam van Celtic. Dankzij zijn treffer houdt Lyon de tweede plek vast in de Ligue 1, met een punt meer dan Lille.