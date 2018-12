Man City legt druk bij concurrentie; Leicester City passeert Man United

Manchester City heeft zaterdagmiddag zijn twaalfde overwinning geboekt in veertien duels dit seizoen in de Premier League. Het elftal van manager Josep Guardiola nam op eigen veld na rust afstand van Bournemouth: 3-1. Door de zege is de voorsprong van de koploper op achtervolger Liverpool opgelopen tot vijf punten, al spelen the Reds zondag nog de stadsderby tegen Everton. In de onderste regionen van de Premier League boekten West Ham United en Crystal Palace belangrijke zeges, terwijl ook Leicester City won.

Manchester City – Bournemouth 3-1

De regerend landskampioen begon zonder vaste waarden als Kyle Walker, David Silva en Sergio Agüero, maar het begin van de ploeg mocht er wezen. Bernardo Silva nam na ruim een kwartier voetballen de 1-0 voor zijn rekening, nadat doelman Asmir Begovic maar half had ingegrepen. Manchester City wist daarna niet door te pakken en zag Bournemouth in de voorlaatste minuut van de eerste helft zelfs langszij komen. Simon Francis bracht de bal vanaf de rechterkant van het veld in het strafschopgebied van de thuisploeg, waarna Callum Wilson doelman Ederson Moraes kansloos liet met een schitterende kopbal.

Raheem Sterling herstelde de voorsprong van Manchester City twaalf minuten na rust in ere, door attent te reageren op een rebound. De Engels international had vlak daarvoor al kunnen scoren, maar stuitte toen na een bijzonder indrukwekkende solo op de paal. De formatie van Guardiola bleef daarna domineren en gooide de wedstrijd elf minuten voor tijd uiteindelijk definitief in het slot. Na een fraaie combinatie tussen de inmiddels ingevallen David Silva en Leroy Sané bepaalde Ilkay Gündogan de eindstand met een intikker.

Newcastle United – West Ham United 0-3

Newcastle United won zijn drie laatste wedstrijden in de Premier League, maar tegen West Ham United moest de ploeg al na elf minuten in de achtervolging. Robert Snodgrass bracht de bal vanaf rechts met het linkerbeen in de doelmond van the Magpies, waarna Javier Hernández van dichtbij geheel vrijstaand kon binnen schieten. Het bezoek uit Londen bleef in het vervolg van de eerste helft eenvoudig op de been en liet zelf via Marko Arnautovic nog een uitgelezen mogelijkheid op een tweede treffer onbenut. Na ruim een uur nam West Ham United alsnog verder afstand van de thuisploeg. Hernández werd de diepte ingestuurd door Arnautovic, waarna de Mexicaanse aanvaller geen fout maakte oog in oog met Martin Dúbravka. The Hammers hielden daarna eenvoudig stand en vierden in de slotfase ook nog de rentree van Jack Wilshere, die sinds begin september aan de kant stond met een enkelblessure, én de 0-3 van Felipe Anderson, na een assist van Wilshere.

Crystal Palace – Burnley 2-0

Burnley verraste vorig seizoen met een zevende plaats vriend en vijand, maar the Clarets zijn deze voetbaljaargang behoorlijk afgezakt. Het elftal van manager Sean Dyche begon als nummer achttien van de Premier League aan de wedstrijd op Selhurst Park en kwam al na een kwartier op achterstand. Een lage voorzet van James McArthur werd iedereen gemist, waarna Joe Hart een antwoord schuldig moest blijven. Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt zoals gewoonlijk basisspeler was, bleef daarna de bovenliggende partij, maar doordat de Londense ploeg slordig omsprong met zijn kansen, bleef Burnley in leven. De formatie van Dyche was echter niet bij machte om het Crystal Palace echter lastig te maken en moest dertien minuten voor tijd alsnog voor een tweede maal capituleren, na een schitterende uithaal in de bovenhoek van Andros Townsend.

Leicester City – Watford 2-0

Leicester City kende voor eigen publiek een absolute droomstart, want de formatie van Claude Puel verschafte zichzelf binnen 23 minuten een riante voorsprong. Jamie Vardy opende na een klein kwartier de score uit een strafschop, waarna James Maddison halverwege de eerste helft op zeer fraaie wijze voor de 2-0 zorgde. De creatieve middenvelder nam een voorzet van Marc Albrighton perfect uit de lucht, waarna hij Adrian Mariappa uitspeelde en besloot met een rake volley. Bij Watford ontbrak Daryl Janmaat nog altijd vanwege blessureleed en zonder de Nederlander kwamen the Hornets uiteindelijk niet meer in de buurt van een resultaat en eindigden zij uiteindelijk nog met tien man, na een rode kaart voor Étienne Capoue. Leicester City is door de zege opgeklommen naar een zevende plaats in de Premier League en is onder meer Manchester United gepasseerd op de ranglijst.

Huddersfield Town - Brighton & Hove Albion 1-2

Voor Brighton kon het duel niet slechter beginnen: na 55 seconden liep men reeds achter de feiten aan. Na een vreselijke bal van Bruno Saltor liet een twijfelende Mathew Ryan zich in de lucht aftroeven door Zanka Jörgensen en was de 1-0 een feit. Na een late tackle van Steve Mounié op Yves Bissouma in de 32e minuut bleef Huddersfield, met Terence Kongolo als basiskracht, echter met tien man over en tot overmaat van ramp kopte Shane Duffy in de extra tijd van de eerste helft de gelijkmaker binnen. In de tweede helft trok Brighton aan het langste eind. Na een goede voorzet van Solomon March kopte Florin Andone de bal via de paal tegen de touwen: 1-2. Davy Pröpper stond negentig minuten op het veld.