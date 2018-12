Borussia Dortmund breidt voorsprong uit; Bayern wint ook zonder Robben

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag in de Bundesliga uitstekende zakengedaan. Het team van trainer Lucien Favre zegevierde over SC Freiburg en heeft nu zeven punten meer dan nummer twee Borussia Mönchengladbach, dat zondag nog bij RB Leipzig speelt. Bayern München won tegelijkertijd bij Werder Bremen en deed dat zonder de ogenschijnlijk geblesseerde Arjen Robben. Franck Ribéry moest door blessureleed nog voor rust afhaken. Hertha BSC won uit bij laagvlieger Hannover 96 en blijft zodoende in de subtop staan.

Borussia Dortmund - SC Freiburg 2-0

De minimale voorsprong van die Borussen in de rust was weliswaar verdiend, maar Freiburg werkte in verdedigend opzicht een uitstekende eerste helft af en had vlak voor rust de nodige pech. Roman Bürki keek verbouwereerd toe hoe een vrije trap van Jerome Gondorf tegen de onderkant van de lat ging en vlak voor de doellijn weer het veld in ging. Het team van Favre had enkele minuten eerder de leiding genomen. Na een overtreding van Dominique Heintz op Jadon Sancho in het strafschopgebied ontfermde Marco Reus zich over de bal en schoot hij het leer vanaf elf meter tegen de touwen: 1-0.

Ook na de onderbreking kwam Freiburg amper van de eigen helft af. Het team van Christian Streich bleef echter lang in de wedstrijd omdat Borussia slordig met de kansen omsprong. Alexander Scholow voorkwam al snel dat Reus een fout in de defensie afstrafte en ook Axel Witsel liet een mogelijkheid onbenut. Elf minuten voor het einde mikte Lukasz Piszczek het leer op het aluminium. In de extra tijd verscheen de 2-0 alsnog op het scorebord: invaller Paco Alcácer werkte de bal in het lege doel na voorbereidend werk van Piszczek. Dortmund is de enige club met geen enkele nederlaag in de Bundesliga: tien zeges, drie remises.

Werder Bremen - Bayern München 1-2

Bayern startte goed en ging na twintig minuten verdiend aan de leiding. Na een pass van Joshua Kimmich stuitte Serge Gnabry aanvankelijk op doelman Jiri Pavlenka, maar in tweede instantie scoorde hij alsnog tegen zijn ex-club: 0-1. Werder liet zich vervolgens niet onbetuigd, ging offensiever spelen en dat resulteerde dertien minuten later in een verdiende gelijkmaker. Rafinha kon Max Kruse niet stoppen, waarna Yuya Osako een kopduel van Jerome Boateng won en daarmee de bal achter de verkeerd uitgekomen Manuel Neuer werkte. Voor Franck Ribéry zat het duel er luttele minuten later op: hij liet zich geblesseerd vervangen door Kingsley Coman, die na ruim drie maanden zijn rentree op de velden maakte.

Na slechts vier minuten in de tweede helft liep Werder, dat met Davy Klaassen in de basis aantrad, wederom achter de feiten aan. Niklas Moisander kon een pass van Thomas Müller niet goed verwerken, waarna Gnabry de bal enigszins gelukkig achter Pavlenka werkte: 1-2. Werder had in het restant van de tweede helft moeite om Bayern onder druk te zetten, al was het team van Florian Kohfeldt in de 77e minuut dicht bij de 2-2: een schot van Kruse ging rakelings langs de paal. In de extra tijd kreeg Moisander zijn tweede gele kaart voor een bodycheck op Robert Lewandowski. Bayern behoudt ondanks de overwinning een achterstand van negen punten op Dortmund.

Hannover 96 - Hertha BSC 0-2

De eerste helft in de HDI Arena leek doelpuntloos te eindigen, maar vlak voor rust kreeg het bezoek toch de verdiende openingstreffer. Na een corner van Valentino Lazaro won Jordan Torunarigha een kopduel van Walace en kopte hij de bal vanaf vijf meter achter Michael Esser: 0-1. In de tweede helft waren de teams van André Breitenreiter en Pal Dardai lang aan elkaar gewaagd, maar Hertha sloeg in de 73e minuut alsnog toe. De vrijstaande Vedad Ibisevic kopte een voorzet van Torunarigha vanaf een meter of zeven tegen de touwen: 0-2. Dat was de genadeklap voor Hannover, dat wederom onder de rode streep blijft staan en slechts vier punten aan de laatste zes competitieduels overhield.

VfB Stuttgart - FC Augsburg 1-0

Nadat Stuttgart de bovenliggende partij was in de openingsfase, kreeg Michael Gregoritsch na twintig minuten voetballen namens Augsburg de eerste serieuze kans van de wedstrijd. De aanvaller stuitte in kansrijke positie op doelman Ron-Robert Zieler. Het bezoek, met Jeffrey Gouweleeuw in de basiself, bleef daarna domineren, maar moest op slag van rust een bittere pil slikken, doordat Anastasios Donis met een laag en geplaatst schot voor de 1-0 tekende. Een kwartier na de onderbreking was Zieler opnieuw van grote waarde voor Stuttgart, ditmaal door te redden op een kopbal van André Hahn. In het laatste halfuur nam Stuttgart het heft weer in handen, waardoor de zege uiteindelijk uit het vuur werd getrokken.