‘Het interesseert ons geen reet wat je gewonnen hebt, vriend’

Christophe Dugarry is niet geïnteresseerd in de sportieve prestaties die José Mourinho in het verleden heeft geboekt. De manager van Manchester United claimde afgelopen dinsdag na het Champions League-duel met Young Boys meer respect te verdienen vanwege de prijzen die hij in het verleden heeft gewonnen, maar daar heeft Dugarry absoluut geen boodschap aan.

De oud-aanvaller, die in het verleden onder contract stond bij onder meer Girondins Bordeaux en Barcelona en in 1998 het WK won met Frankrijk en in 2000 het EK, zegt dit weekeinde in gesprek met Le10Sport volledig klaar te zijn met Mourinho. "Het is ondragelijk, hij heeft Manchester United volledig vernietigd", laat hij op niet mis te verstane wijze weten. Manchester United plaatste zich midweeks dankzij een 1-0 zege op Young Boys voor de achtste finales van de Champions League, maar het spel van de Engelse grootmacht kon Dugarry absoluut niet bekoren.

"De manier waarop ze dinsdag speelde, was catastrofaal. Het was vreselijk. We herinneren ons allen het Manchester United van Roy Keane en David Beckham, dat aanvallend en gepassioneerd speelde", vervolgt de inmiddels 46-jarige Fransman. "Het spel van Manchester United was altijd mooi en gepassioneerd. Old Trafford was het Theatre of Dreams; met deze gozer spreken we van het Theatre of Nightmares. Het is bespottelijk."

Mourinho wees na de overwinning op Young Boys op zijn staat van dienst in de Champions League. "Voor sommige liefhebbers van mij die van statistieken houden: ik heb veertien seizoenen in de Champions League gespeeld en veertien keer ben ik de groepsfase doorgekomen. En het jaar dat ik niet in de Champions League zat, won ik de Europa League", zo liet de Portugese oefenmeester optekenen.

Die uitlatingen van Mourinho hebben weinig indruk gemaakt op Dugarry. "Wat hij niet begrijpt, is dat het ons geen reet interesseert wat hij heeft gewonnen. We willen op het veld emotie en goed voetbal zien. Hij kan ons dat niet geven, maar hij is zelf niet in staat dat in te zien, doordat hij zo vreselijk vol van zichzelf is. Het interesseert ons geen reet wat je gewonnen hebt, vriend."