Zaterdag, 1 December 2018

Barcelona gaat dertien miljoen euro netto per jaar betalen

Chelsea is niet van zins om in januari aan de vraagprijs van Borussia Dortmund voor Christian Pulisic te voldoen: tachtig miljoen euro. De Londense club voelt er meer voor om te wachten tot zijn contract in de zomer van 2020 afloopt. (The Sun)

Cesc Fàbregas is niet de enige speler die AC Milan in januari van Chelsea wil huren, of desnoods tegen een zachte prijs wil overnemen. Ook Andreas Christensen wordt gezien als een optie om de defensie tijdelijk te versterken. (Sky Italia)

Adrien Rabiot en Barcelona zijn het eens over een contract vanaf 1 juli 2019. De middenvelder, die een aflopend contract met Paris Saint-Germain heeft, gaat jaarlijks dertien miljoen euro netto verdienen, exclusief bonussen. (Le10Sport)

De wegen van Lassana Diarra en Paris Saint-Germain gaan in januari zeer waarschijnlijk scheiden. De ervaren middenvelder, die dit seizoen amper speelt, is wederom uit op een avontuur in het Midden-Oosten. (Diverse Franse media)

AS Roma denkt aan de winterse komst van Eric Bailly, die zijn basisplaats bij Manchester United is verloren. De Engelsen willen medewerking verlenen aan een verhuur plus een verplichte optie tot koop van dertig miljoen euro. (Sky Italia)