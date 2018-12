Zaterdag, 1 December 2018

Ajax moet haast maken met Grieks toptalent

Barcelona wil ervaring toevoegen aan de achterhoede. Branislav Ivanovic is in beeld, maar ook Vincent Kompany van Manchester City staat op het lijstje. (Daily Mirror)

Matthijs de Ligt en Mino Raiola hebben een goed gesprek gehad met Barcelona. De verdediger van Ajax lijkt nu een voorkeur te hebben voor de club uit Catalonië. (SPORT)

Fulham heeft Ioannis Konstantelias een aanbieding gedaan. De aanvallende middenvelder van PAOK Saloniki, vijftien jaar, is ook in beeld bij onder meer Barcelona, Arsenal en Ajax. (Metropolis 95.5) De aanvallende middenvelder van PAOK Saloniki, vijftien jaar, is ook in beeld bij onder meer Barcelona, Arsenal en Ajax.

AS Roma blijft geïnteresseerd in Antonio Conte. Als Eusebio Di Francesco niet snel beter gaat presteren, gaan de Romeinen mogelijk in zee met de ex-bondscoach. (Panorama)

Kylian Mbappé liep in het verleden drie keer stage bij Girondins Bordeaux. Directeur Emmanuel Tanguy was overtuigd van de kwaliteiten van de aanvaller, maar zag Mbappé later naar AS Monaco vertrekken. (Le Parisien)