VIDEO - Andrés Iniesta bekroont seizoen met schitterend doelpunt

Vissel Kobe heeft het seizoen afgesloten met een 3-2 overwinning op Vegalta Sendai. De club van trainer Juanma Lillo won mede dankzij een prachtig doelpunt van Andrés Iniesta en is het voetbaljaar op de tiende plaats geëindigd in de Japanse J1-League. De samenvatting van het duel is hieronder te bekijken.