Beruchte voorzitter verkoopt Palermo voor tien euro

Maurizio Zamparini is niet langer de eigenaar van Palermo. De zakenman heeft honderd procent van de aandelen van de koploper van de Serie B voor een symbolisch bedrag van tien euro verkocht aan een bedrijf uit Londen, zo maakt Palermo zaterdag via de officiële kanalen bekend.

De 77-jarige Zamparini nam Palermo in 2002 over van Franco Sensi en deed de belofte om i Rosanero terug te brengen naar de Serie A. In die missie slaagde Zamparini in 2004. Zamparini, die eerder de eigenaar was van Venezia, laat in een verklaring weten dat hij met ‘een brok in zijn keel’ afscheid neemt van Palermo.

“Het doel was om iemand te vinden die mijn werk met meer financiële slagkracht kon voortzetten”, aldus Zamparini. De nieuwe eigenaren zullen in eerste instantie 22,8 miljoen euro in de club pompen en zullen onder meer het stadion en het trainingscomplex verbeteren, zo klinkt het.

Update: Overname Palermo door Amerikaanse investeerders van de baan

Maurizio Zamparini leek Palermo in het voorjaar van 2017 te verkopen aan voormalig radiomaker Paul Baccaglini en zakenman Frank Cascio. In juli vorig jaar liep de deal spaak. Lees artikel

“Ik vind het jammer dat ik door de media ben afgeschilderd als iemand die ik niet ben. Ik laat al mijn hele leven zien dat ik buitengewoon eerlijk, rechtvaardig, sociaal actief en genereus ben. Altijd als ik naar Palermo ga, voel ik de affectie en dankbaarheid van de mensen. Als ik door een Europese stad loop, tonen geëmigreerde Palermitani hun dankbaar- en genegenheid.”

“Dat is dankbaarheid voor alle sportieve resultaten die hebben bijgedragen aan een ander beeld van Palermo. Een beeld dat zich focust op een vrijgevig en eerlijk volk en op culturele tradities die millennia teruggaan. Over de hele wereld zijn er op luchthavens roze tenues van ons te koop en dat zal in de toekomst zo blijven. Hoewel ik uit het noorden kom, heb ik gehouden van de stad en haar gebruiken.”

“En elke keer als ik hier terugkom, zou ik graag worden verwelkomd als dat ik een van jullie ben. Met diepe droefheid en heel veel genegenheid, groet ik u. Maurizio Zamparini.” Het is onduidelijk aan welke bedrijf uit Londen Palermo is verkocht, maar dat wordt waarschijnlijk in een later stadium bekendgemaakt. Palermo, dat getraind wordt door Roberto Stellone, staat met 23 punten eerste in de Serie B.

Palermo veranderde onder Zamparini overigens 49 maal van hoofdtrainer, verdeeld over 40 verschillende oefenmeesters. In het seizoen 2015/16 voerde de beleidsmaker de meeste wijzigingen door: liefst negenmaal veranderde Zamparini van coach in het jaar waarin de rozehemden maar ternauwernood ontsnapten aan degradatie. Zamparini verdiende ook veel geld voor de club, want hij verkocht onder anderen Javier Pastore, Paulo Dybala, Amauri, Franco Vázquez en Andrea Barzagli voor tientallen miljoenen euro’s.