‘Zeg dan dat Sir Alex de carrière van Ronaldo om zeep heeft geholpen’

José Mourinho werkt bij de lastigste club van de Premier League, zo verzekert de manager in de Engelse pers. De Portugees stelt dat Josep Guardiola, Jürgen Klopp en Maurizio Sarri het gezien alle druk en aandacht makkelijker hebben bij respectievelijk Manchester City, Liverpool en Chelsea.

“Je moet je afvragen waarom er altijd een rumour is wanneer iemand van Manchester United niet speelt. Er wordt dan altijd geschreven over een probleem met de discipline of een probleem met de trainer. ‘De trainer heeft ruzie gehad met de speler’. Dat is alleen hier. Als Willian niet speelt bij Chelsea, dan is er geen probleem met Sarri”, zo wordt Mourinho geciteerd door de Daily Mirror.

“Als Gabriel Jesus weken niet speelt bij Manchester City, is er geen probleem. Dan is dat wél een normale beslissing. Als Fabinho en Naby Keïta niet spelen bij Liverpool, dan houden ze nog steeds van Jürgen Klopp en andersom én is er geen probleem. Maar als Paul Pogba hier op de bank zit, zou er meteen een disciplinair probleem zijn. Als Alexis Sánchez niet speelt, heeft hij zogenaamd ruzie met mij.”

“Dit is de enige club waar de manager iedere dag problemen heeft met zijn spelers. Altijd. Hier kan een speler geen vrij leven leiden, een vrije ontwikkeling met pieken en dalen. De manager kan hier geen keuzes maken zonder daar kritiek op te krijgen en kan zich ook niet uitspreken over een speler. Dit is de enige club waar dat niet zou kunnen. Jullie maken de club amazing, want wij zijn anders dan de rest.”

“Jullie laten mij erg, erg bijzonder voelen omdat ik de enige ben die anders is dan de rest”, aldus Mourinho, die tijdens de persconferentie ook nog werd bevraagd over een moment in de Champions League-wedstrijd tegen BSC Young Boys. Toen Marcus Rashford een kans miste, schudde Mourinho op de bank met zijn hoofd. Volgens Mourinho wordt hij anders benaderd en behandeld door het Engelse journaille dan bijvoorbeeld de legendarische Sir Alex Ferguson.

“Voor de volgende keer, mijn vrienden, laat een foto zien van Sir Alex die in zijn prachtige Schots reageert op een gemiste kans van Ronaldo. En zeg er dan bij dat dat moment de carrière van Ronaldo om zeep heeft geholpen. En dat Ronaldo sinds dat moment geen echte voetballer meer is geweest…”, aldus een cynische Mourinho. Met Manchester United neemt hij het zaterdag op tegen Southampton.