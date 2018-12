‘Memphis Depay heeft een toekomst als pastoor, hij doet het erg goed’

Religie is belangrijk in het leven van Fernando Marçal. De linksback van Olympique Lyon vertelt in een uitgebreid interview met l’Équipe dat hij kracht haalt uit het belijden van zijn geloof en dat hij die gepassioneerdheid deelt met onder anderen Memphis Depay.

“Voor wedstrijden nodigt Memphis mij, Bertrand Traoré, Kenny Tete en anderen vaak bij hem thuis uit. Dan slaan we de Bijbel open en luisteren we naar het woord van Jezus Christus. We doen een gebed en maken ons dan klaar voor de wedstrijd”, aldus de Braziliaan, die in de zomer van 2017 overkwam van Benfica.

“We hebben een WhatsApp-groep. Vijftien tot twintig minuten voordat we naar het spelershotel gaan, nodigt Memphis ons daarin vaak uit om naar hem toe te komen om het geloof te delen. Soms is het Marcelo die spreekt, soms Bertrand, maar Memphis is de echte leider van de groep”, gaat de 29-jarige Marçal verder.

“Het is erg simpel: we lezen het Bijbelse woord, spreken een bemoedigende boodschap uit, bidden en maken ons klaar voor de strijd. Ik denk dat Memphis voor na zijn carrière echt een toekomst als pastoor heeft. Hij doet het erg goed. Voor mij is geloof fundamenteel, want als ik het geloof niet had, zou ik niet zijn waar ik nu ben”, besluit Marçal, die zaterdag met Olympique Lyon tegen Lille speelt.