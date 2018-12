Henk Veerman kijkt ogen uit bij St. Pauli: ‘Dat is toch bizar?’

Henk Veerman maakte afgelopen zomer de overstap van sc Heerenveen naar FC St. Pauli. De Duitse cultclub staat bekend om zijn bijzondere supporters. Politiek speelt een belangrijke rol bij St. Pauli en de piratenvlag met doodshoofd is hun symbool voor de strijd van arm tegen rijk. De Volendammer Veerman houdt zich niet of nauwelijks bezig met de ideeën van de achterban en richt zich op het maken van doelpunten, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

“Voordat ik hier tekende, heb ik wel gekeken of ik vreemde standpunten kon vinden", legt Veerman uit in een uitgebreid interview met de krant. “Het is een links bolwerk, maar ik kan daar niet wakker van liggen. Ik heb zelf niet veel met politiek. Het maakt niet uit wie er aan de macht is, het kost de burger altijd te veel geld en ze maken er toch een bende van.”

De club uit Hamburg is enorm populair en het Millerntor Stadion zit wekelijks volgepakt met 29.000 supporters. Er is zelfs een wachtlijst van duizenden supporters die hopen op een seizoenkaart. “De sociale activiteiten hier zijn de overtreffende trap van wat andere clubs doen'', legt de 25-jarige Veerman uit. “Als iemand een slaapplek nodig heeft, kunnen ze bij het stadion terecht. En ze geven bijvoorbeeld muzieklessen aan vluchtelingen. Maar als speler krijg je van dat soort zaken amper iets mee. Ook omdat wij ver buiten de stad trainen. Het is misschien maar goed ook. Ik ben hier om doelpunten te maken voor de club St. Pauli.”

Veerman is vaste basisspeler bij de nummer vier van de 2. Bundesliga en kwam in twaalf wedstrijden tot vijf doelpunten. Hij zegt zich zo weinig mogelijk te bemoeien met randzaken. “Natuurlijk zie ik wel dat er punkers, rockers en dat soort mensen op de tribunes zitten en dat er regelmatig demonstraties rond het stadion zijn. Als je rustig zit te eten en er lopen ineens duizend man voorbij, valt dat wel op. Maar wat moet ik daarvan vinden? Wat de supporters doen, vind ik allemaal prima. Als ze morgen besluiten om allemaal met een rood petje op te gaan zitten, is dat toch ook goed? Maakt mij geen reet uit.”

De ruim twee meter lange Veerman geniet vooral van de Duitse voetbalsfeer. “Het is niet normaal dat er elk thuiswedstrijd 29.000 mensen zitten. En allemaal staan ze constant te schreeuwen. Dat kun je niet vergelijken met Nederland”, aldus Veerman, die de derby tegen Hamburger SV (0-0) van eind september zijn voorlopige hoogtepunt noemt. “We speelden uit, maar ons stadion zat óók vol met mensen. Via schermen volgden ze de wedstrijd. Op pleinen in de stad precies hetzelfde. Dat is toch bizar?"