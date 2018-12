‘Schaam je kapot!’ in Enschede: ‘Het is pijnlijk en beschamend’

FC Twente kwam vrijdag gauw op voorsprong tegen de beloften van Ajax, maar ging toch nog met 2-5 onderuit. De supporters in De Grolsch Veste waren daar uitermate ontevreden over, lieten hevige fluitconcerten neerdalen op de grasmat en zongen kreten als ‘schaam je kapot!’.

“Dat is natuurlijk pijnlijk. Tijdens de wedstrijd hebben ze zich nog redelijk rustig gehouden, maar daarna krijg je een reactie die natuurlijk terecht is”, aldus middenvelder Wout Brama voor de camera van FOX Sports.

“Eigenlijk mogen we thuis helemaal niet verliezen. Of het nou tegen Jong Ajax, TOP Oss of in de Eredivisie tegen AZ is”, besluit de 32-jarige Brama, die afgelopen zomer na een uitstapje bij Central Coast Mariners terugkeerde in Enschede.

Trainer Marino Pusic sprak van ‘een verschrikkelijke avond’: “Alle kritiek die we nu te verduren krijgen, is verdiend. Het is pijnlijk en beschamend. Niet alleen de nederlaag op zich, maar ook de manier waarop.” FC Twente verloor voor de derde keer in de laatste vier wedstrijden.