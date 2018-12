Tadic: ‘Misschien is de nederlaag bij PSV wel ergens goed voor geweest’

Dusan Tadic zal niet wanhopen als PSV zondag de veertiende competitiezege op rij boekt op bezoek bij Feyenoord. Ajax heeft sinds 23 september een achterstand van vijf punten op de koploper. De Eindhovenaren zijn tot dusver foutloos in de competitie, maar Tadic verwacht dat de ploeg van trainer Mark van Bommel later in het seizoen hoe dan ook punten gaat verspelen. “Het seizoen is lang en geen enkel team heeft ooit 34 wedstrijden gewonnen. We moeten in de buurt blijven.”

Vorig seizoen kwam Ajax thuis niet verder dan 0-0 tegen ADO Den Haag, waarna PSV een paar uur later speelde tegen Feyenoord. “Het geeft maar aan dat we alleen naar onszelf moeten kijken en elke wedstrijd gefocust moeten zijn om te winnen. Als PSV punten verliest bij Feyenoord, maar wij zelf niet winnen, heeft dat veel minder waarde”, zegt de Servische buitenspeler in gesprek met De Telegraaf.

Tadic speelt dit seizoen een belangrijke rol in de ploeg van Ajax. Na het duel met Bayern München in de Champions League zou hij een lang gesprek hebben gehad met trainer Erik ten Hag. Daarin heeft hij vertelt wat de selectie van Ajax graag anders wilde zien. “We hebben de dingen geanalyseerd die niet goed gingen, maar we zijn op de goede weg en moeten dat volhouden”, aldus Tadic. “Je kunt in een seizoen niet alle wedstrijden winnen. Al hebben we dit jaar heel veel goede momenten. Maar misschien is de nederlaag bij PSV wel ergens goed voor geweest.”

Afgelopen dinsdag won Ajax nog met 0-2 op bezoek bij AEK Athene. Door de overwinning in Griekenland is Ajax zeker van overwintering in de Champions Leauge. “Maar hebben nog niets tastbaars. In de competitie willen we vol voor het kampioenschap gaan. Alleen is het lastig inlopen als PSV niks morst. PSV heeft ook een fantastisch team en dat maakt het niet makkelijk. Maar we zullen tot het einde blijven vechten.”