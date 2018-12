‘Onbegrijpelijk dat we hier nooit een scout van Feyenoord hebben gezien’

Denzel Dumfries maakt een stormachtige ontwikkeling door. Vorig jaar ruilde hij Sparta Rotterdam in voor sc Heerenveen en na een goed seizoen maakte hij de overstap naar PSV. In Eindhoven is hij in de ploeg van trainer Mark van Bommel de vaste rechtsback en zijn debuut in het Nederlands elftal was een logisch vervolg. Lesley Esajas, voormalig jeugdtrainer van Dumfries, vindt het onbegrijpelijk dat Feyenoord zich nooit voor de back heeft gemeld.

Esajas maakte Dumfries mee in zijn tijd bij Barendrecht en raakte al snel onder de indruk. “Je hoort mij niet zeggen dat ik verwacht had dat Denzel nu in Oranje zou spelen. Maar ik zag wel meteen zijn mogelijkheden, snapte niet waarom profclubs dit niet zagen”, aldus Esajas in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Punt is: scouts kijken met name naar techniek. Niet naar atletisch vermogen en naar drive. Als je bedenkt dat De Kuip hier even verderop staat, vind ik het onbegrijpelijk dat we hier nooit een scout hebben gezien. Feyenoord heeft echt zitten slapen.”

Dumfries maakte in de zomer van 2014 als zeventienjarige de overstap van Barendrecht naar Jong Sparta Rotterdam en ontwikkelde zich sterk. Vier jaar later mag hij zich Oranje-international noemen. “Denzel had één eigenschap die velen van zijn leeftijdgenootjes niet hadden: een niet-aflatende inzet'', aldus Esajas. “Alleen dreef hij dat weleens wat te ver door. Hij wilde de voorzet geven en die bal vervolgens ook zelf inkoppen.” Daniël, zoon van Esajas en vriend van Dumfries vult aan: “Ik zie Denzel nog over dat veld razen. Dan had-ie de bal opgepikt bij zijn eigen keeper. En daar ging-ie vervolgens met van die grote stappen, in één rechte lijn naar de overkant, rechtstreeks op zijn doel af. Denzel was niet eens super breed, eerder lang. Maar hij was gewoon niet te houden voor tegenstanders. Als een olifant ging hij dwars door ze heen. Boem, boem, boem!”

Dolf Roks, hoofdscout bij Sparta, raakte snel onder de indruk van de leergierigheid van Dumfries. “Alles greep hij aan om beter te worden. Zijn lichaam zwabberde nog, dat moest meer in harmonie komen. Maar daar deed hij dan ook letterlijk alles aan. Er zit geen rem op die jongen. Een ruwe bolster met een leeuwenhart; dat was Denzel. ,En ik heb niet het idee dat hij al aan zijn plafond zit. Het karakter van Denzel kennende, gaat hij nog grote stappen maken.”