Kieft: ‘Hij heeft zich deze Europese campagne internationaal op de kaart gezet’

Wim Kieft noemt het bereiken van de volgende ronde van de Champions League door Ajax ‘een wereldprestatie’. De ploeg van trainer Erik ten Hag won afgelopen dinsdag met 0-2 op bezoek bij AEK Athene en is verzekerd van minimaal de tweede plaats in de poule. De oud-international vindt tevens dat PSV zich knap heeft verweerd tegen Barcelona en bij vlagen zelfs de betere partij was. “PSV was de gelijke van FC Barcelona of zelfs de betere, maar voor de zoveelste keer maakte Lionel Messi het verschil”, aldus Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf.

Volgens Kieft was het niet belangrijk dat Ajax niet goed speelde in Athene. “Overwintering in de Champions League is een feit, een wereldprestatie en dan telt de manier waarop even niet. Spelers zijn op zo’n moment niet bezig met goed voetbal, maar met resultaat”, aldus Kieft, die vindt dat Ajax eigenlijk niet zonder Hakim Ziyech kan. “Het gemis van Ziyech liet zich in Griekenland voelen, vooral zijn creativiteit ontbrak in het elftal van Ajax. Creativiteit zorgt voor dominantie en zonder Ziyech was het spel van Ajax eenzijdig en helde het elftal sterk over naar links waar Tadic en Blind stonden.”

Ajax krijgt op 12 december bezoek van koploper Bayern München en bij winst wordt de eerste plaats bemachtigd. Bij een gelijkspel of nederlaag blijft de ploeg van Erik ten Hag tweede. “Zoiets geeft rust en de Ajacieden de vrijheid om hun eigen spel te spelen tegen de Duitsers en daarom kan het een hele boeiende laatste groepswedstrijd worden. Het spel van Bayern tegen Benfica is geen maatstaf, want de Portugezen hoorden vooraf dat ze waren uitgeschakeld in de Champions League door de winst van Ajax.”

Barcelona maakte woensdag weinig indruk op Kieft. “Barça is geen favoriet voor de eindzege, ze hebben veel ingeleverd en slecht ingekocht. Het is een matig team, ondanks Messi”, schrijft hij. Wie wel indruk op hem maakte was PSV-aanvoerder Luuk de Jong. “Hij heeft zich deze Europese campagne internationaal trouwens op de kaart gezet met vier doelpunten. Die goals - drie met het hoofd - spreken veel meer aan dan z’n prestaties in de Eredivisie. Die worden internationaal toch veel lager ingeschaald.”

Kieft is benieuwd of de spits van PSV een niveau hoger aan kan. “Voor zichzelf heeft De Jong de lat hoger gelegd. Hoewel een basisplaats bij een internationale topclub een moeilijk verhaal blijft, zie ik niet in waarom hij geen rol als pinchhitter kan vertolken op dat niveau. Zo’n rol als Olivier Giroud heeft bij Chelsea. Benieuwd of er zoiets voor hem langskomt na zijn mooie treffers in deze aflevering van de Champions League.”