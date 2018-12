Immers geïrriteerd door actie Groenendijk: ‘Nu is het wel genoeg’

Alfons Groenendijk heeft geprobeerd zijn selectie voor het duel met Ajax op scherp te zetten. De trainer van ADO Den Haag zag dit seizoen al veel tegendoelpunten voortkomen uit persoonlijke fouten. Om die reden liet hij deze week een compilatie van de tegendoelpunten non-stop afdraaien op de tv-schermen in de spelersruimtes. Lex Immers had er al snel genoeg van.

“Als je op een dag vijftig keer je eigen fout voorbij ziet komen…”, zegt Immers tegen De Telegraaf, doelend op zijn foute terugspeelbal tegen PSV. ADO verloor dat duel uiteindelijk met 0-7. “Ik was degene die uiteindelijk zei: nu is het wel genoeg. Maar het is wel terecht. Een spelersgroep moet je elke dag weer kunnen prikkelen. Mij prikkelde het wel, ja.”

ADO gaat zondagmiddag op bezoek in de Johan Cruijff ArenA en hoopt op een herhaling van vorig seizoen. Doelman Robert Zwinkels bleek in dat duel onpasseerbaar en hoewel de Amsterdammers het betere van het spel hadden, bleef het bij een doelpuntloos gelijkspel. Op weg naar het duel met Ajax hebben de Hagenaars wel een tegenvaller te verwerken gekregen.

Clubtopscorer Abdenasser El Khayati is een twijfelgeval en komt mogelijk niet aan spelen toe. Groenendijk benadrukte vrijdag dat hij geen risico met de spelmaker zal nemen. “We denken er goed over na. Het is logisch dat we geen risico nemen met hem, we willen hem niet tot de winterstop kwijt zijn”, aldus de trainer.