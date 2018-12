‘Een soort voorzichtig begin van het afscheid van mijn carrière’

Klaas-Jan Huntelaar schikt zich in zijn rol als tweede spits van Ajax. De 35-jarige aanvaller keerde in de zomer van vorig jaar terug bij Ajax en toen al werd hem gezegd dat Kasper Dolberg de eerste spits was. De Deen kreeg echter te maken met blessures en daardoor kwam Huntelaar veel aan spelen toe. Inmiddels is Dolberg fit en heeft hij een vaste basisplaats onder trainer Erik ten Hag. Dolberg is echter nog zoekende naar zijn oude vorm en heeft moeite om het net te vinden. Huntelaar wachte geduldig af. “Ik sta er relaxed in omdat ik wist waar ik aan toe was”, aldus de routinier.

Met twaalf doelpunten in alle competities is Huntelaar nog altijd clubtopscorer. Toch neemt hij genoegen met zijn rol als stand-in van Dolberg. “Het blijft voor de buitenwereld misschien prikkelend om over te praten, maar voor ons is het een duidelijke situatie hoor”, aldus Huntelaar in een interview met het Algemeen Dagblad. “Maar ik ben een topsporter: dan moet je nooit een rol aan de zijlijn accepteren, je moet altijd doelen stellen om het maximale eruit te halen in de speelminuten die je krijgt.”

Huntelaar legt uit dat hij de keuze van de trainer respecteert, maar dat hij wel probeert om het Ten Hag zo moeilijk mogelijk te maken. “Ik weet waar ik voor gekozen heb. Dus moet je daar ook niet flauw over doen”, aldus de 76-voudig Oranje-international. “Ik zie het ook als een soort voorzichtig begin van het afscheid van mijn carrière. Want dat komt nu eenmaal elk jaar dichter bij.”

De ervaren aanvaller heeft een aflopend contract in Amsterdam. Hij wil nog niet stoppen met voetballen. “Ik voel me nog zo fit dat ik niet aan stoppen denk. Ik sla eigenlijk nooit een training over. Soms doe ik het bij een training vlak voor een wedstrijd ietsjes rustiger aan, omdat ik weet dat ik de kracht nodig kan hebben voor de wedstrijden”, vertelt hij. “Maar het belangrijkste: ik heb er nog altijd veel plezier in en ik ben nog van waarde. Dat kan ik ook nog wel een tijdje zijn.”

Zondag wacht de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Huntelaar verwacht niet aan de aftrap te verschijnen. “Ik snap ook wel dat Kasper de laatste weken veel heeft gespeeld. Een spits moet ook de tijd en het vertrouwen krijgen. Steeds afwisselen is voor geen enkele spits prettig. En met het oog op de toekomst is het ook helemaal geen gekke keuze.”