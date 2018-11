‘Kun je de beste spelers van Tottenham kopen? Nee, ze verkopen niet’

Manchester United beleeft een wisselvallig seizoen, maar dat betekent niet dat José Mourinho in januari de markt op kan om zijn selectie te versterken. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat we iemand gaan contracteren”, aldus de manager op de persconferentie, daags voor het uitduel met Southampton.

“Als we toch iemand halen, dan denk ik maar één speler. Ik zie ons er niet meer dan één halen.” Manchester United is financieel niet meer zo krachtig als in het verleden. Toen haalde men bijvoorbeeld voetballers als Dimitar Berbatov en Michael Carrick weg bij Tottenham Hotspur, legt Mourinho uit. Dat soort transfers is vandaag de dag onmogelijk, aldus de Portugees.

“Is Manchester United qua geschiedenis en grootte groter dan Tottenham? Ik denk dat iedereen daar ‘ja’ op zou antwoorden. Kun je dan ook de beste spelers van Tottenham kopen? Nee, want ze verkopen niet. Ze zijn zo krachtig geworden dat ze ‘nee’ kunnen zeggen. Een paar jaar geleden was Carrick hun beste speler. En wie was dat een paar jaar daarna? Juist, Berbatov.”

“Kunnen we ons nu melden bij Tottenham voor Harry Kane? Voor Dele Alli, Christian Eriksen of Heung-Min Son? Nee. Dus wie is er nu krachtiger? Zij of wij? Ik weet dat wij het beter moeten doen, zeker, maar het is iets anders om het huidige Manchester United te vergelijken met het de club van vroeger. Die vergelijking is onmogelijk. Niet alleen omdat Manchester United fantastisch was, maar ook omdat er een groot gat was met de andere clubs. En zo is het nu niet meer.”

“Voorheen waren de kleinere clubs bijna aan het bedelen bij de grote clubs: ‘koop mijn beste spelers, want ik moet verkopen. Alsjeblieft, koop mijn beste speler’. Nu willen ze niet meer verkopen. Je maakt op de winterse transfermarkt ook geen kans meer, tenzij je crazy numbers betaalt of tweederangs voetballers aantrekt. Maar ook die kosten tegenwoordig gekke bedragen. En Manchester United is niet tweederangs…”

“Het is moeilijk om een team sterker en beter te maken, tenzij je doet wat andere clubs doen”, lijkt hij te verwijzen naar Manchester City, dat vorig jaar Kyle Walker, Benjamin Mendy en Danilo aantrok. “Zij kunnen om wat voor reden dan ook iets wat andere clubs niet doen. En dat is zeggen: ‘ik heb een rechts- en linksback nodig’. Stuur de backs weg die je hebt en koop er meteen vier voor terug’”, zo wordt Mourinho geciteerd door de Daily Mail. Met Manchester United staat hij na dertien speelronden op de zevende plaats in de Premier League.