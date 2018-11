Advocaat mag beelden bekijken in de rust: ‘Dat neem ik de scheids kwalijk’

Excelsior stond vrijdag bij rust met 3-0 voor tegen FC Utrecht, maar gaf die voorsprong na de pauze weg: 3-3. De Domstedelingen kwamen op gelijke hoogte via een strafschop van Simon Gustafson, maar die had volgens Adrie Poldervaart niet gegeven mogen worden door Richard Martens.

De scheidsrechter kende de bezoekers na een overtreding van Denis Mahmudov op Oussama Tannane een vrije trap toe, maar legde de bal op advies van de VAR op de stip. Poldervaart vond het niet eens een overtreding, zo vertelde hij voor de camera van FOX Sports: “Kom op, laten we asjeblieft eerlijk zijn. Hier hoef je geen VAR-specialist voor te zijn.”

“Mahmudov speelt de bal verdomme! Dit is gewoon geen penalty. Maar de VAR en Adrie, dat is geen goede combi.” Poldervaart keek eerder al raar op toen Advocaat in de rust de beelden mocht bekijken van de strafschop die Excelsior had gekregen. “Dat vind ik iets raars”, oordeelt Poldervaart.

“Dat hij dat deed, neem ik de scheidsrechter kwalijk. In de tweede helft zijn er wel wat momenten geweest die niet in ons voordeel uitvielen. Als ik zie dat Herve Matthys bij ons wel geel krijgt en FC Utrecht in een paar soortgelijke gevallen ontsnapte…” Excelsior staat nu met zestien punten op de tiende plaats in de Eredivisie.