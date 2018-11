‘Venomenema’ is opnieuw goud waard: ‘Ik vond het nog lang duren’

FC Utrecht leek vrijdag kansloos te verliezen van Excelsior, want bij rust stond het 3-0. Na de pauze knokten de Domstedelingen zich terug tot 3-3, mede dankzij een doelpunt van invaller Nick Venema. De trainer noemde Venema voor de camera van FOX Sports ‘een echte spits’.

“Ik vond het nog erg lang duren voordat hij scoorde, veertien minuten”, grapte Advocaat. “Maar je weet wat hij kan brengen. Dat deed hij vanavond en daarom staat hij daar ook. Of hij volgende week in de basis staat? Hoe vaker jullie het zeggen, hoe eerder ik dat doe.”

Advocaat is niet tevreden over hoe makkelijk FC Utrecht de treffers weggaf en wil daar zaterdag met de groep over gaan praten. In de rust wijzigde hij de tactiek: “Pas toen we gewoon 4-3-3 gingen spelen, kregen we veel minder problemen”, aldus de voormalig bondscoach van onder meer Oranje.

“Het was voor rust eigenlijk heel simpel: zij maakten iedere keer heel goed gebruik van de ruimte tussen ons centrum en de twee backs”, aldus aanvoerder Willem Janssen. “Ze pielen en spelen heel makkelijk tussen de linies. Maar als je zo open staat zoals wij, dan vraag je erom. Het ging in ieder geval alle kanten op vanavond.”