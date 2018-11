Sparta-selectie moet meegereisde fans compenseren na ‘wanprestatie’

Sparta Rotterdam verloor vrijdagavond met 3-0 van hekkensluiter Helmond Sport, een resultaat waar Henk Fraser absoluut niet tevreden over is. De trainer van de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie laat na afloop van de nederlaag weten dat de spelers van Sparta de meegereisde fans financieel gaan compenseren.

Sparta kon goede zaken doen in de Keuken Kampioen Divisie door bij een gelijkspel of overwinning de koppositie te pakken. De Rotterdammers verloren echter met dikke cijfers van Helmond Sport, dat dit seizoen nog geen duel had gewonnen in de competitie. Fraser steekt zijn woede na afloop van de wedstrijd niet onder stoelen of banken.

“Of ik boos ben? Ja, dat lijkt me wel logisch. Je verliest deze wedstrijd behoorlijk terecht. Je hebt een paar bouwstenen in het voetbal: technisch, tactisch, fysiek... Maar mentaliteit is ook een bouwsteen. Vandaag zat het er gewoon niet in, vanaf het eerste moment niet. Dan lever je een wanprestatie”, laat Fraser weten in gesprek met FOX Sports.

Bij de meegereisde fans zag Fraser wél de juiste passie. “Daarom gaan wij de fans vergoeden. Ik schaam me het meest voor hun. Wat wij hebben laten zien, is gewoon niet genoeg. Ik ben ziek van elk verlies, maar wij zitten bij Sparta nog in de fase dat men denkt: ach, het is pas de tweede nederlaag van het seizoen. Dat is niet goed in de sport”, besluit Fraser.