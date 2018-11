Mogelijk matchfixing voor 8.000 euro: ‘Ik word gek en ik wil rust!’

Dinamo Vranje promoveerde vorig seizoen naar het hoogste niveau van Servië, maar dreigt na één jaar weer uit de SuperLiga te verdwijnen. De club uit de regio Centraal-Servië won dit seizoen pas twee wedstrijden, staat met zeven punten laatste en verloor vorige week zondag met 6-0 van Partizan Belgrado. Een kleine week later gaat het in Servië nog altijd over die nederlaag.

Dinamo Vranje hield in de eerste helft lang stand, maar een keepersfout van Uros Djuric leverde na 36 minuten de 1-0 op. De sluitpost liet de bal na een vrije trap van Danilo Pantic uit zijn handen glippen, waarna het leer tussen zijn benen door in het doel rolde. Partizan scoorde hierna nog vijf keer en trainer Radmilo Jovanovic uitte op de persconferentie felle kritiek op de 24-jarige Djuric.

“Het is geen schande om op sportieve wijze te worden verslagen, ook niet met grote cijfers en zeker niet door een club die op basis van haar naam en geschiedenis respect verdient. Ik feliciteer de tegenstander dan ook, maar… deze ‘maar’ slaat op individuele spelers en hun relatie tot onze voetbalclub en hun relatie tot de eer van het voetbalspel. Daarom hebben we maatregelen genomen”, aldus de coach.

Dinamo Vranje maakte niet veel later bekend dat de keeper vanwege zijn ‘verdachte optreden’ tegen Partizan voor onbepaalde tijd was geschorst. Servische media schreven bovendien dat Djuric ervan verdacht wordt dat hij achtduizend euro heeft ontvangen van matchfixers. Het enige wat hij moest doen om dat bedrag te verdienen, was zes ballen doorlaten. De wedstrijd wordt onderzocht en datzelfde geldt voor de duels FK Rad - FK Zemun en FK Radnicki Nis - FK Proleter Novi Sad.

Dinamo Vranje liet in het statement op de website weten dat Djuric met zijn spel ‘voor de hele voetbalgemeenschap twijfel heeft gezaaid over de eerlijkheid van het resultaat’. Coach Jovanovic voegde er op de persconferentie nog aan toe: “Iemand zal de club op eigen initiatief verlaten of we beëindigen zijn carrière. Je begrijpt wel wat ik daarmee wil zeggen…” Het was duidelijk dat Jovanovic doelde op Djuric. Laatstgenoemde ontkent echter deel te hebben genomen aan matchfixing.

“Serieus, alsjeblieft! Jullie moeten niet geloven wat er allemaal gezegd wordt. Wie zou mij dat geld dan hebben aangeboden? Ik ken dat soort mensen niet en ik heb daar dan ook niets mee te maken. Ik neem sterk afstand van dat soort verhalen. Het is allemaal heel erg zwaar voor mij en ik wil hier een punt achter zetten. Ik word gek van de media, ik wil rust.” Na de wedstrijd van vorige week zondag reisde Djuric niet mee terug naar Vranje. Hij bleef naar eigen zeggen voor zijn eigen veiligheid in de hoofdstad overnachten.

“Ik ben in Belgrado gebleven omdat de beschuldigingen mij om de oren vlogen. Ik wilde gewoon even weg… Ik ben een eerlijke jongen en een eerlijke sportman. Toen ik die bal uit mijn handen liet glippen, zakte de grond onder mijn voeten vandaan. Maar dit gebeurt in de sport, voetballers maken fouten. Loris Karius maakte ook een fout in de finale van de Champions League”, zo wordt Djuric geciteerd door de Servische media. Over de uitlatingen van zijn trainer is hij dan ook niet tevreden.

“Ik werk dagelijks met hem en als hij dan zegt dat hij mijn carrière wil beëindigen… Het is dezelfde Jovanovic die heeft gezegd dat ik bij de vijf beste keepers van het land hoor.” Djuric heeft inmiddels een gesprek met de directie en trainer gevoerd: “Ik denk dat alles netjes wordt opgelost. We zijn volwassen mensen en hebben een goed gesprek gehad. Ik blijf bij Vranje en wil blijven vechten voor mijn plek.” Djuric keepte eerder overigens voor Sloboda Uzice, Sopot, FK Turbina en Sumadija.