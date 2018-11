Derksen reageert op commotie: ‘In de slachtofferrol, een huilverhaal!’

Johan Derksen heeft vrijdagavond voor het eerst gereageerd op de commotie die is ontstaan na zijn uitspraken over homo's in de voetballerij. De analyticus stelde onlangs onder meer dat 'als je een beetje karakter hebt, je gewoon uit de kast komt'. Veel mensen hadden deze week hun ongenoegen over de woorden van Derksen geuit, maar de oud-voetballer ligt er niet wakker van.

Onder de noemer #SorryJohan deelden honderden mensen deze week op Twitter verhalen over hoe lastig het nog altijd is om vandaag de dag uit de kast te komen, ook als het niets met de voetballerij te maken heeft. Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) reageerde zelfs op de rel, vond de uitspraken van Derksen 'pijnlijk' en wil graag in debat met de analist.

Derksen komt echter niet op zijn woorden terug. "Ik zie het nu voor het eerst terug en ik begrijp werkelijk niet waar de goegemeente zich druk om maakt”, zo klinkt het vrijdagavond bij Veronica Inside. "Ik snap best dat het een worsteling is voor die mensen. Maar als je vrienden je laten vallen, dan zijn het je vrienden niet. Als je gepest wordt op school... Dat is een trend. Iedereen wordt gepest. Dat is niet exclusief voor homo's."

De analist vindt dat de 'bijdehandjes' op Twitter ook naar zichzelf moeten kijken. "Wat doen ze allemaal? In de slachtofferrol en een huilverhaal! Ik kan ze wel dromen, wat die homo's allemaal meegemaakt hebben. Word ik een beetje moe van. Verman je nou en zeg tegen je vrienden, je familie en de voetbalclub: 'Ik kom uit de kast!'”, aldus Derksen, die wel beseft dat hij makkelijk praten heeft als hetero.