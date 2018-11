Angeliño dankbaar: ‘We bellen nog altijd na bijna elke wedstrijd’

Angeliño is heel blij dat hij afgelopen zomer Manchester City inruilde voor PSV. De linksback speelt met de Eindhovense club in de Champions League, een droom die uitkomt voor de Spanjaard. “Dat ik deze week tegen Barcelona in zo'n grote wedstrijd mocht spelen, had ik me vorig jaar niet kunnen voorstellen”, zegt de verdediger in een interview met het Eindhovens Dagblad.

“Bij NAC Breda heb ik de kans gekregen om mezelf te ontwikkelen en dat heeft me gebracht waar ik nu ben. Ik vind het echt jammer voor de supporters daar dat de club het nu zo moeilijk heeft. Ze zijn geweldig voor mij geweest en dat zit in je hart. Vanuit PSV heb ik ook vanaf de eerste dag het vertrouwen bij iedereen gevoeld”, vertelt Angeliño, die zijn zakelijke begeleider volledig vertrouwt.

Het talent vertelt dat zijn zaakwaarnemer altijd goed voor hem heeft gezorgd. “Als ik dingen kan verbeteren, zegt hij dat. Ik moest het zelf doen, maar had hem en mijn familie nodig om mijn niveau van nu te bereiken. Ik scoorde twee keer in een wedstrijd waarin mijn zaakwaarnemer me voor het eerst zag. Sindsdien was hij overtuigd van mijn mogelijkheden. We bellen nog altijd na bijna elke wedstrijd.”

“Ik wilde heel graag profvoetballer zijn, maar was met net zoveel liefde en plezier brandweerman geworden. Ik vind dat je een beroep met trots kunt uitoefenen”, aldus Angeliño, die de ambitie heeft om ooit nog het shirt van Deportivo La Coruña te dragen. “Ik was elf toen Andrés Guardado er ging spelen en keek in de jeugdopleiding enorm tegen hem en de andere basisspelers op. Nu wil ik voor PSV alles geven.”